Carlos Alcaraz comparte una jornada de golf con John Ram

El Open de España de golf, que se disputa este fin de semana en Madrid, ha reunido en la jornada previa a su inicio al tenista murciano Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y al vasco John Ram, quien en la actualidad es el tres mundial. Junto a ellos, el castellonense Sergio García, a quien se vio en la grada durante los partidos del jugador de El Palmar durante el US Open que ganó, David Puig, también golfista profesional, y el irlandés Shane Lowrie.

Carlos Alcaraz había jugado en Nueva York con García y Puig, pero su insaciable curiosidad y capacidad de afrontar retos le pedía más. Dicho y hecho. Carlos Alcaraz se ha sumado al gran espectáculo del Open de España en Madrid ejerciendo de extraordinario embajador del deporte del golf en la antesala misma del comienzo de un torneo plagado de alicientes.

La organización del torneo le preparó en el ProAm una experiencia que el tenista calificó de inolvidable, nueve hoyos con Jon Rahm y otros nueve con el irlandés Shane Lowrie. "Empecé a jugar al golf hace tres años y medio y desde entonces no puedo dejar el golf, juego siempre que puedo”, dijo Carlos Alcaraz a una pregunta del irlandés Shane Lorwy en el tee de salida. Luego, las bolas de ambos, una a la derecha y otra a la izquierda en el hoyo 10, siguieron un destino dispar pero unidas por el objetivo que ambos se marcan desde ya.

"Jugar en Madrid es una experiencia extraordinaria, un placer estar aquí. Lo bueno del golf es que te permite compartir experiencias con los mejores deportistas de otras especialidades, y jugar con Carlos (Alcaraz) ha sido un placer", manifestaba Shane Lowry, héroe del equipo europeo en la reciente Ryder Cup tras protagonizar un putt ganador en el momento más tenso que se pueda imaginar. "El deporte tiene cosas maravillosas y te permite poder conocer a personas tan relevantes como Carlos. Por lo que he podido ver, puedo asegurar que su golf es bastante mejor que mi tenis", apuntó el irlandés

Jon Rahm, Shane Lowry y Carlos Alcaraz constituyeron la punta de lanza de una jornada previa al inicio de un apasionante Open de España Madrid cuajado de estrellas. Sergio García, en el partido siguiente en el ProAm, desplegaba asimismo su sensacional magisterio a pocas horas del comienzo de la gran batalla, donde las risas y las sonrisas darán paso a una competencia extrema en pos del ansiado título.