El Algar Surmenor inicia la temporada con una victoria ante el Benidorm

El Algar Surmenor arrancó la temporada 2025-206 en la Superliga 2 de voleibol femenino con una victoria ante el Playas de Benidorm (3-2), que es, junto a las algareñas, uno de laso candidatos al ascenso desde la categoría de plata española. Bajo la dirección técnica esta temporada de Mariano Riganti, quien con anterioridad entrenó al AVG Almería y el Melilla Sport Capital, las cartageneras están en el grupo C. En el estreno de la competición, en un partido que se jugó en el Palacio de los Deportes, después de un 2-0 inicial, las visitantes igualaron el marcador para terminar quedándose el triunfo en casa tras una remontada en el tie break. Cristina Baum, Amaia López, Belén Cabrera, Rocío Mernárguez, Patricia Gomariz, Candela Ramíerez, Claudia López, Cecilia Thon, Ángela Pedreño, María Fernáncez y Marta Molina jugaron en las locales.