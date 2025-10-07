Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Vuelta a Murcia tendrá dos etapas en la edición de 2026

Se disputará el viernes 13 y el sábado 14 de febrero de 2026

El murciano José Luis Faura, en el podio de la pasada Vuelta a Murcia

Dioni García

Después de varios años intentado volver a ser una carrera de dos etapas y dejar el formato de clásica, la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia-Costa Cálida lo ha conseguido para 2026. Se disputará el viernes 13 y el sábado 14 de febrero con jornadas aún por dar a conocer por la organización.

La carrera, que nació en 1981 con carácter amateur impulsada por Alfonso Guzmán y que tuvo como primer ganador a Pedro Delgado, se ha disputado en los últimos cuatro años en una sola jornada. La última vez que tuvo dos etapas fue en 2019, cuando ganó Luis León Sánchez, y en 2020. También en 20212 se disputó en dos días, mientras que la última vez que fue de cinco fue en 2010.

