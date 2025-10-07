Ciclismo
La Vuelta a Murcia tendrá dos etapas en la edición de 2026
Se disputará el viernes 13 y el sábado 14 de febrero de 2026
Después de varios años intentado volver a ser una carrera de dos etapas y dejar el formato de clásica, la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia-Costa Cálida lo ha conseguido para 2026. Se disputará el viernes 13 y el sábado 14 de febrero con jornadas aún por dar a conocer por la organización.
La carrera, que nació en 1981 con carácter amateur impulsada por Alfonso Guzmán y que tuvo como primer ganador a Pedro Delgado, se ha disputado en los últimos cuatro años en una sola jornada. La última vez que tuvo dos etapas fue en 2019, cuando ganó Luis León Sánchez, y en 2020. También en 20212 se disputó en dos días, mientras que la última vez que fue de cinco fue en 2010.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Identifican el 'mejor' bar de la huerta de Murcia para comer carne a la brasa: 'De los que ya no van quedando
- Del calor veraniego al otoño 'de verdad' con lluvias y tormentas esta semana en la Región
- El joven que tiroteó a los porteros que no le dejaron entrar a una discoteca de Alcantarilla por ir en chándal, libre
- Una joven, al hospital por un golpe en la cabeza durante una riña multitudinaria en Molina de Segura
- El Bono Turístico con el que se paga la mitad en 71 hoteles llega el miércoles
- Las culebras toman un barrio de Cartagena
- Dudas sobre la formación de los dos conservadores del ARQVA de Cartagena