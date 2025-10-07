El UCAM Murcia más coral eleva su techo de asistencias en ACB

Lograr que un equipo realice un juego colectivo es, quizás, la misión más difícil para un entrenador. Los egos y las ganas suelen jugar malas pasadas a muchos jugadores, que prefieren jugársela en un momento determinado antes que dar ese pase extra para un compañero que está en mejor situación de tiro. El juego coral da muchos triunfos, genera dinámicas positivas y mejora los porcentajes de tiro. Y esa fue una de las claves del triunfo del UCAM Murcia CB frente al MoraBanc Andorra en la primera jornada de la ACB que le ha dado un liderato anecdótico en la competición.

Los jugadores del conjunto universitario repartieron un total de 30 pases de canasta frente a los andorranos, batiendo de esta forma el anterior registro del club en sus veintiocho temporadas en la máxima categoría. Estaba en 29 desde el pasado 19 de abril de este mismo año en un duelo en el Palacio de los Deportes frente al Joventut de Badalona, un choque donde rompió una larga racha de derrotas ante su afición. En ese encuentro de la temporada 2024-205, Dylan Ennis fue el mejor en este apartado con 9 asistencias. Seis aportó Howard Sant-Roos, mientras que un pívot como Kostas Antetokounmpo repartió cinco. Rodions Kurucs contribuyó con tres, mientras que dos dieron Ludde Hakanson y Simon Birgander. Con una acabaron Nemanja Radovic y Jonah Radebaugh. El equipo acabó con un 123 de valoración con unos porcentajes en los triples del 42% y un 71% en los tiros de campo.

La aplastante victoria del UCAM Murcia ante el Andorra, en imágenes / Israel Sánchez

27 en 1991 ante el Granada

Veinticuatro años antes, un 6 de abril de 1991, bajo la dirección de Moncho Monsalve, se estableció la que ya es la tercera marca. En un partido contra el Puleva Granada del play off por la permanencia disputado en el Pabellón Príncipe de Asturias, el entonces Júver Murcia repartió 27 asistencias, con once de Jordi Soler, seis del pívot Marck McNamara, tres del base Quique Azón y del alero Ralph McPherson, y dos de Jota Davalillo y Julio Torres para firmar un triunfo por 93-72 con un 46% de efectividad en los triples y 60% en tiros de dos.

El pasado domingo, ante el MoraBanc Andorra, nueve de los doce jugadores aportaron alguna asistencia. Los más solidarios fueron Michael Forrest y Dylan Ennis, con seis cada uno, mientras que con cinco se quedó David DeJulius. Tres aportaron Emanuel Cate y Toni Nakic, y dos Raieste, Sant-Roos y Radebaugh. También dio una Devontae Cacok. Solo Falk, Hicks y Diagné -los dos últimos fueron los que menos minutos jugaron- no aportaron en este apartado estadístico. El equipo acabó con un 55% en tiros de dos y un 42% en triples para un 118 de valoración. También llamó la atención en este duelo que el equipo anotó 17 de los 18 tiros libres que lanzó. El único que falló uno fue Raieste, el máximo anotador del choque.

La mejor media, el curso pasado

Las últimas cuatro temporadas han sido la mejores de su historia del UCAM Murcia en ACB en el apartado de asistencias. Y la 24-25 marcó un récord con 16,9 por encuentro, siendo el líder Dylan Ennis con 3,5. El registro del ranking es de la 23-24, cuando el equipo acabó subcampeón de liga, con 16,3. Mientras que en el tercer puesto está la campaña 21-22, con 16,1 y 3,5 de Isainah Taylor de media. En las antípodas están los 8,4 pases de canasta de la campaña 1994-1995 con el trío Mike Anderson-Jonhy Rogers-Bobby Martin en la primera en el Palacio de los Deportes.

Ludde Hakanson, del UCAM Murcia, junto a Facundo Campazzo en el Movistar Arena. / ACB Photo/V. Carretero

Salvo excepciones, no ha tenido especialistas en este apartado el club en su historia. El récord en una misma temporada lo tiene Facundo Campazzo, con 5,9 en la 2016-2017. Y el segundo puesto, aunque con solo ocho encuentros disputados, es para Chris Chiozza en la 22-23 con 5,4. El base argentino, en las dos campañas que estuvo en Murcia cedido por el Real Madrid, sumó un total de 380, superando en la clasificación histórica en ACB a Nacho Suárez.