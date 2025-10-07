Presentada la XIII Carrera Popular Urbana de Moratalla “LA VILLA” G.P. Marín Giménez

El C.D. Filippedes Moratalla, con la colaboración de la FAMU, organiza la XIII Carrera Popular Urbana de Moratalla “LA VILLA G.P. Marín Giménez”, 31ª prueba de la Running Challenge 2025

Apenas dos semanas nos separan de vivir la 31ª prueba del circuito de carreras populares Región de Murcia Running Challenge. Así será el domingo 12 de octubre, en el marco de la XIII Carrera Popular Urbana y Camina en Ruta Urbana de Moratalla “LA VILLA G.P. Marín Giménez”, a partir de las 10:00h. para las citas absolutas, arrancando a partir de las 12:30h. las carreras infantiles, en todos los casos con salida y meta en el Parque Eugenio Ruiz de Amoraga.

Todo ello era presentado en el Ayuntamiento de Moratalla, con la presencia entre otros del alcalde del municipio, Juan Soria, así como del concejal de Deportes, Julián Sánchez; el director adjunto financiero de Marín Giménez Hermanos, José Fernando de Gea; Juan Félix López, presidente del C.D. Filippedes Moratalla; Adrián Bonache, director de Comunicación de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, así como de Miguel Ángel Costa, papá de Julián, un niño ya conocido por todos, al que detectaron un tumor hace tres años y que sigue batallando contra el cáncer infantil. Julián estará presente en la salida de “LA VILLA”, visibilizando esta maldita enfermedad.

La prueba

Presentación de la carrera / La Opinión

El circuito de la prueba mantendrá la esencia monumental y paisajística de Moratalla, con una distancia única en el apartado competitivo absoluto, de aproximadamente 7,75km., discurriendo una parte importante en la zona nueva y llana -Carretera de Caravaca y aledañas- y contando con unos 5,7km. para la caminata.

Continúa abierto el plazo de inscripción para la cita, organizada por el C.D. Filippedes Moratalla en colaboración con la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, a través de Alcanza Tu Meta (https://www.alcanzatumeta.es/inscripcionp1.php?id=1011018) hasta el 9 de octubre a las 20:00h. para pagos con tarjeta (TPV), o hasta alcanzar el límite de inscritos. No se realizarán inscripciones fuera de plazo ni el mismo día de la prueba.

Categorías menores

IMG 2622 / La Opinión

En el caso de las pruebas infantiles, se ofrece también este año la posibilidad de formalizar la inscripción en los centros educativos de Moratalla, rellenando el formulario de inscripción y pagando directamente en ese momento. El coste de las inscripciones, hasta el 30 de septiembre, es de 12€ para la carrera absoluta y caminata -10€ para atletas FAMU y socios Filippedes- y de 5€ para las carreras de menores, descontando 3€ de la carrera absoluta y caminata a quienes señalen la opción sin camiseta. Del 1 al 9 de octubre -en caso de quedar dorsales disponibles-, habrá un coste de 15€ para la carrera absoluta y caminata (13€ federados y socios Filippedes), siendo de 10€ sin camiseta (8€ federados y socios Filippedes), manteniéndose la cuota de inscripción de 5€ para las carreras de menores.

Los dorsales y chip podrán recogerse el sábado 11 de octubre de 18:00 a 20:00h. y el día de la prueba desde las 8:00h. y hasta 30 minutos antes de la salida en el pabellón polideportivo Julio Cardozo, a 500m. de la zona de salida. Se recuerda la obligación de mostrar DNI o documento acreditativo de identidad para su recogida.

Recibirán medalla Finisher todos los participantes en la categoría Chupetín, así como medallas personalizadas los tres primeros en cada una de las categorías infantiles, desde Sub8 hasta Sub16 -exceptuando la categoría Chupetín-. También se entregarán trofeos personalizados a los tres primeros de cada una de las categorías competitivas, desde Sub18 a Máster 70, así como para los tres primeros de la clasificación general.

Se reconocerá igualmente a los tres primeros clubes clasificados federados en atletismo, con un mínimo de tres atletas por club. Dicha clasificación se realizará adjudicando un punto por puesto obtenido, a los tres primeros atletas del club en clasificar, resultando ganador el club que menos puntuación general obtenga. Habrá asimismo premio para los campeones locales, los tres primeros minimalistas en meta, así como para las tres primeras parejas mixtas, sumando los tiempos individuales de cada hombre y mujer de la pareja mixta.

Por su parte, recibirá un jamón y dos botellas de vino el club que inscriba mayor número de participantes a través de la plataforma de inscripciones, siempre que sean más de 10 componentes. Todos los participantes recibirán una cuantiosa bolsa del corredor con camiseta técnica conmemorativa de calidad, el típico mazapán de Moratalla elaborado por Confitería Sonia, así como todos aquellos regalos que la organización pueda conseguir. En las carreras de niños también se entregará una camiseta conmemorativa.

Tienen toda la información disponible en su perfil oficial y en la web del C.D. Filippedes Moratalla