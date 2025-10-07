La historia se vuelve a cebar con el Lorca, colista del grupo IV

El Lorca Deportiva es el único equipo del grupo IV de Segunda RFEF junto con el Atlético Malagueño que aún no conoce la victoria. En cinco jornadas, el equipo de Sebas López solo ha sumado dos puntos -empates ante Jaén y Yeclano-, y ha perdido tres partidos -Malacitano, UCAM y Recreativo-. Estos números hacen que sea colista y afronte con una necesidad extrema los próximos compromisos ante el Extremadura (12 de octubre en El Rubial, 18:00) y Linares (19 de octubre en Linarejos, 12:00).

Las jornadas van pasando y la imagen que ofrece el Lorca Deportiva no mejora, con los mismos fallos y situaciones partido tras partido. Endeblez defensiva -permite muchos remates y ofrece acciones de disparo al resto de equipos- y dificultad para marcar gol en portería rival. A esta situación se suma que en los partidos donde el equipo ha sido superior a su rival, no ha sacado el rédito necesario.

El inicio de esta temporada 25-26 está siendo similar al de las dos temporadas en las que el Lorca Deportiva militó en Segunda B. En la 17-18, el equipo entonces dirigido por Palomeque estuvo nueve partidos sin ganar. La primera victoria llegaría en la jornada 10 ante el Mérida (0-2). En esos nueve partidos, ante Betis Deportivo, Linense, Écija CF, El Ejido y UCAM, mientras que empató con Extremadura, Recreativo de Huelva, Melilla y Villanovense.

El Lorca Deportiva no volvería a Segunda B hasta la temporada 20-21, bajo la presidencia de Hugo Issa y con Ibán Urbano en el banquillo blanquiazul. Ese año los registros de inicio de curso fueron más negativos, ya que el conjunto de la Ciudad de Sol. Llegó a acumular 14 jornadas sin ganar. No fue hasta la jornada número 15 cuando obtuvo la primera victoria en el derbi ante el Yeclano (1-2).

En la temporada 20-21, en la jornada 5, el Lorca Deportiva sumaba tres puntos. Esta campaña la competición estaba bajo un contexto de pandemia, debido al COVID19, y el formato fue diferente, pero el mal inicio hizo que los blanquiazules también se vieran abocados al grupo de descenso, del que no pudo salir al arrastrar una cifra baja de puntos acumulados en la primera fase.

En esta tercera participación del equipo de Lorca en Segunda RFEF, el equipo de Sebas López está clavando los números, lo que significará que si no hay cambio de rumbo, el objetivo en pocas semanas será empezar a luchar por no descender, y si es posible, no estar descendidos en Navidad.