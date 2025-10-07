Fermín Aldeguer, el piloto que ha hecho su propio camino

Todos los pilotos que hoy en día pueblan la parrilla de MotoGP tienen un denominador común menos uno. Todos, menos Fermín Aldeguer Mengual (La Ñora, 5 de abril de 2005), el segundo más joven de la historia en ganar un Gran Premio, han pasado por Moto3 y Moto2 hasta llegar a la categoría reina. El murciano, triunfador en Indonesia, ha sido el único que ha hecho su propio camino.

Aldeguer, que siempre había sido un niño menudo, dio un estirón importante en 2018, después de disputar la European Talent Cup. Tras ello, pese a que las motos de baja cilindrada se le quedaban ya pequeñas, tenía un acuerdo para correr en 2020 el Mundial Junior de Moto3 con el equipo Mugen Race Junior, pero la pandemia lo impidió. De repente, se quedó sin moto. Pero el valenciano Héctor Faubel, que ya era su representante, empezó a buscar alternativas y Aldeguer se enroló en el Europeo de Superstock 600 con el equipo del italiano Luca Boscoscuro. Es decir, que encontró una moto más grande y adecuada a la envergadura que había alcanzado ya. En 2021 ganó el título y también destacó en la Copa del Mundo de MotoE (motos eléctricas) con el Aspar Team. Entonces tenía solo 16 años, edad con la que debutó en el Mundial de Moto2, no en Moto3 como es habitual en los jóvenes, logrando un duodécimo puesto. Fue en el Gran Premio de Italia con 16 años y 55 días.

Fermín Aldeguer, en la cena de su club de fans de 2023 / Juan Carlos Caval

Estreno en el Mundial con 16 años

Después de ese estreno disputó ocho pruebas, ganándose un puesto en el Speed Up Racing para 2022. Su impacto en Moto2 fue inmediato. En el Gran Premio de Argentina se convirtió en el piloto más joven de la historia en la categoría intermedia en lograr una ‘pole’. Sin embargo, quizás por su todavía inmadurez, no subió al podio ese año, aunque en el tramo final sí que firmó dos cuartos puestos, uno en Australia, el escenario donde el Mundial desembarcará dentro de dos semanas, y otro en Valencia, resultados que hacían presagiar lo que estaba por venir.

2023, el año de la explosión

Las expectativas crecieron en la temporada 2023. Pero los resultados no terminaban de salir. Encima, su compañero, David Alonso, empezó a lograr podios mientras que el murciano firmaba en la primera parte de la como mejor resultado un octavo puesto en Le Mans. Pero después de ese verano de 2023 todo cambió. Llegó en Gran Bretaña la primera victoria, a la que le siguieron posiciones más discretas, más acordes a lo que había hecho con anterioridad. Y en la gira asiática, tras un duodécimo puesto en la India y un vigésimo segundo en Japón, volvió a florecer el huracán de La Ñora. Fue tercero en Indonesia, el mismo escenario donde logró su primer triunfo en MotoGP, y en Australia. Y después llegaron cuatro victorias consecutivas -Tailandia, Malasia, Qatar y Valencia- todas marcadas por el mismo patrón: salida fulgurante, primeras vueltas de tanteo y victoria en solitario. Tal y como hizo el pasado domingo en Mandalika.

Contrato con Ducati en 2024

Cuando comenzó la temporada 2024, Aldeguer ya había firmado un contrato por cuatro temporadas con Ducati. La noticia sorprendió a muchos en el paddock, porque atar tanto tiempo a un chico tan joven que ni siquiera había sido campeón del mundo en Moto2, no es algo usual. Encima, la escudería que ha dominado los últimos años el campeonato era la que se hacía con un joven que aún tenía mucho que demostrar. Y pese a que el año no fue tal y como se había diseñado para ser campeón del mundo -ganó dos carreras y fue quinto en la clasificación general-, nadie dudó en la fábrica de su potencial. Ahora ya lleva tres podios, un tercer puesto en Francia, un segundo en Austria y el triunfo en Indonesia en su primer año. Además, ha sido tercero en dos ocasiones en las carreras al sprint.

Fermín Aldeguer, en el Gran Premio de Alemania de 2024 / MARTIN DIVISEK/Efe

Aldeguer seguirá la próxima temporada en el Gresini Team. En la fábrica ya han asignado los prototipos de 2026 y él se tendrá que quedar con uno de 2025. Pero debido a los problemas surgidos con Pecco Bagnaia, que se ha mostrado muy crítico con Ducati, todo podría cambiar en los próximos meses. Sin embargo, de momento no se espera el desembarco del murciano en el equipo oficial hasta 2027. De él ha dicho el jefe de la marca, Gigi Dall’Igna, que «es el futuro de Ducati». El pilotaje y la gestión de los neumáticos de este chico que ha hecho su propio camino y al que hoy en día otros quieren imitar, dan la razón al jefe de las moto rojas.