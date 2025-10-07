La Caravaca Experience, el 26 de octubre con cuatro distancias

El domingo 26 de octubre se celebrará una nueva edición de la carrera por montaña Caravaca Experience, una prueba con cuatro modalidades de participación que une deporte, naturaleza y solidaridad.

El acto de presentación del cartel y los detalles de la competición contó con la participación del concejal de Deportes, Pepe Fernández Tudela, así como de José Juan López, en representación del Club Caravaca Trail y de la Asociación Cultural Peña Caballista Campanazo, entidades que hacen posible el evento junto a marcas patrocinadoras y un equipo humano formado con cerca de 150 voluntarios.

En esta edición, la Caravaca Experience volverá a contar con cuatro modalidades de participación, pensadas para diferentes niveles de experiencia y condición física: mini experience, promo, medium y extreme.

La primera, con un recorrido de 4 kilómetros, está enfocada a los más jóvenes que se inician en la montaña. La promo, de 12 kilómetros, es ideal para los adultos que se adentran en el trail. Puede realizarse corriendo o caminando y contará con tres puntos de avituallamiento.

Como gran novedad de esta edición se incorpora la modalidad medium, con un recorrido de 18 kilómetros. Responde a la demanda de corredores que buscan un reto intermedio, con tramos más técnicos y exigentes, pero sin alcanzar la dureza de la categoría reina.

La prueba más exigente será la extreme, con un trazado de 24 kilómetros y 1.300 metros de desnivel positivo. Está dirigida a participantes con experiencia en montaña y un nivel físico avanzado. El recorrido compartirá parte del trazado con la modalidad promo, pero incorpora zonas técnicas y tramos de gran dificultad.

Además de su dimensión deportiva y de ocio, la Caravaca Experience tiene un componente solidario, puesto que parte de lo recaudado se destinará a la Fundación Española de Lucha contra la Leucemia (Fel) y a la Asociación de Fibromialgia de Caravaca (Afica).