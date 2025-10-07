El Alhama ElPozo viajará a Badajoz en la tercera eliminatoria

El Sport Extremadura, un equipo que milita en el grupo C de Segunda Federación femenina -tercera categoría-, será el rival del Alhama ElPozo, de la Liga F Moeve, en la tercera ronda de la Copa de la Reina. El conjunto alhameño, tras su ascenso, quedó exento de las dos primeras rondas y ahora tendrá que viajar hasta Badajoz para medirse a partido único a un club que debuta esta campaña en Segunda RFEF y que nació en 2021.

Sporting Club-Madrid Femenino, Apolinario-Deportivo de la Coruña, Real Oviedo-Sevilla, Europa-Dux Logroño, Valencia-Espanyol, Osasuna-Levante Badalona y Deportivo Alavés-Levante son el resto de duelos que se disputará entre el 4 y el 6 de noviembre. En el bombo solo entraron los conjuntos clasificados del noveno al decimocuarto puesto de la pasada campaña en la máxima categoría, además de los dos ascendidos.

El Sport Extremadura, además del Sporting y el Apolinario, eran los únicos conjuntos de la tercera división nacional clasificación. A los ocho equipos vencedores de esta ronda se les unirán en los dieciseisavos de final los ocho conjuntos de la Liga F que acabaron entre el primero y el octavo puesto.