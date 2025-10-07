Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Alhama ElPozo viajará a Badajoz en la tercera eliminatoria

La eliminatoria a partido único se jugará la primera semana de noviembre

Carla, del Alhama, en una acción del partido ante el Tenerife

Carla, del Alhama, en una acción del partido ante el Tenerife / Alhama ElPozo

El Sport Extremadura, un equipo que milita en el grupo C de Segunda Federación femenina -tercera categoría-, será el rival del Alhama ElPozo, de la Liga F Moeve, en la tercera ronda de la Copa de la Reina. El conjunto alhameño, tras su ascenso, quedó exento de las dos primeras rondas y ahora tendrá que viajar hasta Badajoz para medirse a partido único a un club que debuta esta campaña en Segunda RFEF y que nació en 2021.

Sporting Club-Madrid Femenino, Apolinario-Deportivo de la Coruña, Real Oviedo-Sevilla, Europa-Dux Logroño, Valencia-Espanyol, Osasuna-Levante Badalona y Deportivo Alavés-Levante son el resto de duelos que se disputará entre el 4 y el 6 de noviembre. En el bombo solo entraron los conjuntos clasificados del noveno al decimocuarto puesto de la pasada campaña en la máxima categoría, además de los dos ascendidos.

El Sport Extremadura, además del Sporting y el Apolinario, eran los únicos conjuntos de la tercera división nacional clasificación. A los ocho equipos vencedores de esta ronda se les unirán en los dieciseisavos de final los ocho conjuntos de la Liga F que acabaron entre el primero y el octavo puesto.

