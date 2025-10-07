Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Comienza una semana donde la atención prácticamente se concentra en exclusiva el sábado y el domingo salvo el partido que tiene el miércoles el Jimbee Cartagena, adelantado por su participación en la UEFA Futsal Champions, en la pista del Inter Movistar. Los cartageneros tendrán otro duelo el sábado, el mismo día que jugará ElPozo Murcia. Además, el Real Murcia visita al Tarazona también el sábado, el mismo día en el que el UCAM Murcia, primer líder de la temporada en la Liga Endesa, jugará a domicilio contra el Básquet Girona. El domingo será el turno del FC Cartagena, que rendirá visita al Sevilla Atlético en busca de su primera victoria fuera de casa. Y, además, el estreno del Hozono Global Jairis el jueves en la Eurocup Women en Serbia.

Lunes, 6 de octubre

FÚTBOL: Copa del Rey

Sorteo 1ª ronda (Youtube FEF) 13:00

Martes, 7 de octubre

TENIS: Masters 1000 de Shanghai

Jaume Munar - N. Djokovic (Movistar) PD

FÚTBOL: Champions F, jornada 1

Arsenal - Lyon 21:00

Barcelona - B. Múnich 21:00

Miércoles, 8 de octubre

FÚTBOL: Champions F, jornada 1

Real Madrid - Roma 18:45

St. Polten - Atlético 21:00

FÚTBOL SALA: LNFS, jornada 8

Inter Movistar-Jimbee (LaLiga+) 20:30

Las mejores imágenes del Jimbee Cartagena-Alzira / Iván Urquízar

Jueves, 9 de octubre

BALONCESTO: Eurocup Women, jornada 1

UZKK Student-Hozono Global Jairis (Youtube FIBA) 19:00

Bernat Canut, entrenador del Hozono Global Jairis / Israel Sánchez

Euroliga, jornada 3

R. Madrid - Asvel Basket (Movistar) 21:00

Baskonia - Panathinaikos (Movistar) 21:00

Viernes, 10 de octubre

BALONCESTO: Euroliga, jornada 3

Barcelona - Valencia (Movistar) 20:30

FÚTBOL: Clasificación Mundial

Francia - Azerbaiyán 20:45

Kosovo - Eslovenia 20:45

BALONCESTO: Liga U22

UCAM Murcia-Burgos (Youtube) 20:30

Sábado, 11 de octubre

FÚTBOL SALA: LNFS, jornada 6

Noia-Jimbee Cartagena (LaLiga+) 17:00

Manzanares-ElPozo (LaLiga+) 18:00

FÚTBOL: Primera RFEF

Tarazona-Real Murcia (LaLiga+) 16:15

Segunda RFEF

Yeclano-Puente Genil 17:00

Águilas-Antoniano 18:00

Liga F

Espanyol-Alhama ElPozo (DAZN) 16:30

Clasificación para el Mundial

España - Georgia (La1) 20:45

Portugal - Irlanda 20:45

BALONCESTO: Liga Endesa

Girona-UCAM Murcia (DAZN) 18:00

La aplastante victoria del UCAM Murcia ante el Andorra, en imágenes / Israel Sánchez

Primera FEB

Caesa Cartagena-Oviedo (LaLiga+) 19:00

Segunda FEB

Zaragoza-Molina Basket 17:00

Domingo, 12 de octubre

FÚTBOL: Primera RFEF

Sevilla Atl-Cartagena (M+/LaLiga+) 16:30

La victoria del FC Cartagena sobre el Tarazona, en imágenes / Iván Urquizar

Segunda RFEF

UCAM Murcia-Xerez 12:00

Minera-Recreativo de Huelva 12:00

Lorca-Extremadura 18:00

Clasificación al Mundial

Países Bajos - Finlandia 18:00

Dinamarca - Grecia 20:45

BALONCESTO: Liga Femenina Endesa

Gran Canaria-Hozono Jairis (FEB.es) 12:00