La adaptación, la mejor virtud del FC Cartagena

No está atravesando el Fútbol Club Cartagena, pese a los resultados, su mejor momento de juego. Ni siquiera después del 3 a 0 que le endosó el pasado domingo al Tarazona. Lo que sí tiene el conjunto de Javi Rey es una gran virtud. Y esa virtud es la adaptación. Al entorno, al rival, al momento de partido e incluso al terreno de juego. La camaleónica actuación del cuadro portuario en lo que llevamos de temporada le tiene colíder con once puntos de dieciocho y una única derrota de la que ha aprendido mucho.

El cuadro albinegro es un ejemplo de adaptación. Porque no es sencillo amoldarse a una nueva categoría, y mucho menos tras un descenso tan dramático como el del curso pasado. Tampoco es nada fácil adaptarse a una nueva directiva mientras se produce la transición de la antigua. Institucionalmente, este verano ha sido uno de los más difíciles para la entidad cartagenera con la venta del club tras diez años con Paco Belmonte al frente, pero este proyecto parece saber adaptarse a las condiciones de cada momento.

Además de la directiva, tuvo que acomodarse el cuadro albinegro a una plantilla casi nueva por completo. Quizás por ello, por la gran renovación en el vestuario y la marcha de los pensamientos negativos que habían invadido el Cartagonova, este equipo es capaz de aclimatarse a lo que tiene en frente. Así lo ha hecho desde que comenzó la temporada: en Antequera y Sabadell, cuando apretaban los locales, para mantener el empate y la portería a cero. O frente al Atlético Madrileño y el Hércules cuando tuvo que remontar en casa.

La última jornada del Cartagena fue una demostración total de adecuarse a las circunstancias. Se adaptó el equipo a la baja de Pablo Larrea, se adaptó también varios cambios importantes en el once con algunos jugadores que aún no habían pisado la titularidad como Edgar Alcañiz o Iván Martínez, pero la adaptación más importante, sin duda, fue la del estilo de juego. Obligada por el rival y por unas condiciones del césped del Estadio Municipal Cartagonova muy deficientes.

A falta de pan buenas son tortas. Mientras que el FC Cartagena sigue sin corregir errores importantes, han aprendido los pupilos de Rey a esconderlos lo máximo posible: si tengo problemas con los balones colgados, no puedo permitir centros; si sufro en transición defensiva, no debo dejar espacios a la espalda; y si no conecto con mis delanteros a través del juego combinativo, los busco con envíos directos.

La victoria del FC Cartagena sobre el Tarazona, en imágenes / Iván Urquizar

En Sanlúcar aprendió el grupo no conceder faltas laterales que pongan en evidencia la mala defensa del área por alto, pero se le olvidó en los instantes iniciales. A los ocho minutos frente al Tarazona, el Cartagena se llevó el primer susto. Gol de los visitantes en un servicio lateral mal defendido. Unos escasos centímetros salvaron al equipo empezar perdiendo una vez más y, pasado el mal trago del FVS que confirmó el gol anulado, el Cartagena recordó la lección. No volver a conceder faltas cerca del área. Y así lo cumplió para no volver a sufrir.

A partir de entonces controló el partido el cuadro albinegro, pero no sabía cómo crear peligro. El fuerte de este Cartagena está en la elaboración de juego y la generación de ocasiones, no obstante, la primera media hora se marchó sin ninguna oportunidad de gol. Ante la incapacidad del equipo de generar -cuestión en la que influyó el mal estado del césped-, cambió la estrategia. Balones largos a la delantera sin pasar por el medio campo. La solución, aunque fue un parche momentáneo que no soluciona el problema de raíz, fue efectiva. Así llegaron los goles que desbloquearon el partido.

Con el choque encarrilado también se adaptó el Cartagena a un marcador favorable. No jugó igual el equipo de Javi Rey con 2 a 0 que como lo había estado haciendo. Sin necesidad de arriesgar, se juntó atrás y salió a la contra para finiquitar la contienda.

A la espera de que llegue la mejor versión de este Cartagena, los de Javi Rey van sumando puntos que valdrán lo mismo que aquellos que consiga a través del buen juego.