Sito Alonso: "La ilusión es lo único que debe ser incontrolable"

El UCAM Murcia CB vivió ayer el estreno soñado. El conjunto universitario pasó por encima del Morabanc Andorra (95-64) para conseguir abrir el nuevo curso con una victoria que, además, debido a la diferencia de puntos, le permitió convertirse en el primer líder de la clasificación de la Liga Endesa del curso 2025-2026. Por esta razón, Sito Alonso, entrenador universitario, finalizó el encuentro contento por la forma en la que había jugado su equipo en la jornada inaugural, más aún contando con ocho caras nuevas en su plantilla. «Estamos muy contentos por la victoria y por cómo ha sido el primer partido. Me alegro por los jugadores y los aficionados», expresó el técnico.

«Estoy muy contento por inaugurar la Liga Endesa en casa con victoria y por hacerlo con este despliegue físico durante cuarenta minutos. Esta es la identidad que queremos mostrar como equipo, teníamos enfrente a un buen equipo, pero por momentos se ha desarbolado precisamente por la intensidad en cada posesión», explicó Sito Alonso. Además, el técnico también valoró el hecho de que el UCAM Murcia finalice la primera jornada del nuevo curso en lo más alto de la clasificación. «La ilusión tiene que ser lo único que no se controle, tiene que ser incontrolable. Cuanta más ilusión haya, mucho mejor», añadió.

Preguntado por si los aficionados del UCAM Murcia deben ser optimistas para el resto del curso tras lo ofrecido en los primeros cuarenta minutos de la temporada, el técnico universitario se mostró rotundo. «El único objetivo que me planteo es que el equipo tenga esta intensidad siempre. La intensidad es lo que marca la diferencia muchas veces. Y lo importante es ser competitivo incluso cuando fallas, eso es lo que tiene que hacer ser optimistas, de que si este equipo sigue esta línea puede conseguirlo», expresó.

«Al principio sí que es verdad que los que estaban en pista, como puede ser DeJulius, estaban más a la expectativa al ser su primer partido en competición oficial. Pero pueden ser un equipo que puede sacar un rendimiento mayor cuando menos piensen. Es decir, cuando sean capaz de jugar a un ritmo alto casi sin marcar jugadas, pero a su vez con mucha organización, porque la necesitamos y también le hemos tenido», comentó Sito Alonso en la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Morabanc Andorra.

El conjunto universitario afrontará la segunda jornada este sábado, 11 de octubre, ante el Bàsquet Girona a las 18.00 horas en un partido que se podrá ver por DAZN.