Ruzafa y Ortín, los más rápidos por las salinas de San Pedro

Carrera popular Correlimos de San Pedro del Pinatar

Carrera popular Correlimos de San Pedro del Pinatar

Carrera popular Correlimos de San Pedro del Pinatar

Francisco Javier Ruzafa y María Luis Ortín Guillén fueron los triunfadores de la Correlimos de San Pedro del Pinatar, una prueba ya consolidada que transcurrió por el Parque Regional Salinas y Arenales con salida y meta en el puerto deportivo de la localidad. Ruzafa ganó la carrera de 13,4 kilómetros con un registro de 49:08, siendo segundo en meta José Andreu Poveda (50:35), y tercero, Pedro José Segura (52:18). Por su parte, Ortín triunfó con 1h.00:54, con Sara Shiri Lozano (1h.04:23) y Silvia García Blanco (1h.04:31) acompañándola en el podio. En la prueba corta de 7,6 kilometros, Emi Palazón (28:19) fue el primero en cruza la línea de meta, con Iván López Sánchez (28:47) segundo, y Pedro Miguel Paredes (29:49), tercero. En mujeres, la más rápida fue Lourdes Ruiz (35:05), ocupando la segunda plaza Andrea Visiedo (36:51), y tercera, Vanessa Villena (35:55). La prueba fue puntuable para el circuito de carreras populares Running Challenge de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, y estuvo organizada por el ayuntamiento de San Pedro.

