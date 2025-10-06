Ruzafa y Ortín, los más rápidos por las salinas de San Pedro

Francisco Javier Ruzafa y María Luis Ortín Guillén fueron los triunfadores de la Correlimos de San Pedro del Pinatar, una prueba ya consolidada que transcurrió por el Parque Regional Salinas y Arenales con salida y meta en el puerto deportivo de la localidad. Ruzafa ganó la carrera de 13,4 kilómetros con un registro de 49:08, siendo segundo en meta José Andreu Poveda (50:35), y tercero, Pedro José Segura (52:18). Por su parte, Ortín triunfó con 1h.00:54, con Sara Shiri Lozano (1h.04:23) y Silvia García Blanco (1h.04:31) acompañándola en el podio. En la prueba corta de 7,6 kilometros, Emi Palazón (28:19) fue el primero en cruza la línea de meta, con Iván López Sánchez (28:47) segundo, y Pedro Miguel Paredes (29:49), tercero. En mujeres, la más rápida fue Lourdes Ruiz (35:05), ocupando la segunda plaza Andrea Visiedo (36:51), y tercera, Vanessa Villena (35:55). La prueba fue puntuable para el circuito de carreras populares Running Challenge de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, y estuvo organizada por el ayuntamiento de San Pedro.