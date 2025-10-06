El Real Murcia recupera terreno gracias a un nuevo triunfo

El Real Murcia está recuperando sensaciones a medida que pasan las jornadas. El equipo que entrena Jose David Larrosa derrotó al Patacona, 2-0, en la mañana del domingo. Fue un choque igualado. Pablo marcó a los diecisiete minutos y hubo que esperar al descuento para que los murcianistas lograran la sentencia con el tanto de Javi.

Muy sorprendente la derrota del UCAM ante el colista antes de este partido, el Talavera (1-0). Frenazo en seco de los universitarios. El tanto de los manchegos llegó muy pronto, a los cinco minutos. Sin embargo, el equipo de Dani Pina no fue capaz de remontar. Aun así, el UCAM sigue siendo el mejor equipo clasificado de los murcianos.

Derrota contundente del Pinatar en su campo, 0-4. Los pinatarenses no fueron rivales para el Villarreal, cuyo equipo no tiene nada que ver con el de otras temporadas. A los dos minutos los visitantes anotaron el primero. Después, el segundo, en el veintiocho. En la segunda parte, llegaron los otros goles.

El Murcia Promises tampoco tuvo opciones en el campo del mejor equipo del grupo, el Valencia, 4-0. El líder de la categoría dio buena cuenta del equipo de Mateo Villar.