Al Real Murcia le restan espectadores los viernes

De los 15.311 aficionados que acudieron a Nueva Condomina para el debut liguero del Real Murcia de Joseba Etxeberria ya hemos pasado a los 13.701 del pasado viernes ante el Sevilla Atlético. Una caída en afluencia que coincide con los malos resultados de los granas en este inicio de la competición, donde en apenas un mes se ha diluido toda la ilusión generada en verano, pero una bajada de espectadores también motivada por el hecho de jugar en viernes, día elegido para los dos últimos encuentros de los murcianistas en Nueva Condomina.

No convence a los aficionados eso de jugar viernes. Ya han sido varias las hinchadas que han protestado por esos partidos adelantados al fin de semana. Y los que más están pagando ahora mismo esos partidos en viernes son los abonados del Real Murcia. De los tres partidos disputados en casa por los de Etxeberria, dos se han jugado en viernes, y la afluencia de público se ha resentido.

Si al estreno liguero ante el Torremolinos, jugado el domingo 7 de septiembre a las 18.15 horas, acudieron 15.311 espectadores, en las dos últimas jornadas, ya en viernes, se han ido cayendo hasta dos mil. Y eso que el Real Murcia esta temporada cuenta con 16.000 socios con carné.

Ante el Villarreal B ya se notó la bajada. Aquel partido se jugó el viernes 19 de septiembre a las 21.30 horas. Aunque la Federación había decidido fijarlo para el sábado 20 a las 16.15, el Real Murcia solicitaba un cambio para evitar las altas temperaturas. Hubo un cambio, sin embargo la solución perjudicó a aquellos abonados que por alguna razón no pueden acudir al estadio los viernes. De hecho bajó la afluencia respecto a la primera jornada. De los 15.311 que acudieron al choque frente al Torremolinos se pasó a los 14.234, casi mil menos.

Pero no acaba ahí la caída de espectadores. Este pasado viernes frente al Sevilla Atlético la cifra de asistencia se redujo a 13.701. Y coincide con que ese partido también se jugó en viernes. Pese a estar fijado para el sábado, el Real Murcia volvió a pedir el cambio, en esta ocasión para no coincidir con el concierto de Leiva en el Espacio Norte. Aunque podría haber pasado a domingo, de nuevo tocó en viernes y de nuevo hubo muchos abonados que no acudieron.

No le está ayudando al Real Murcia lo de jugar en viernes, pero tampoco está contribuyendo en nada el equipo de Joseba Etxeberria, que con sus malos resultados ha conseguido dinamitar una buena parte de la ilusión de los aficionados.

Sin victorias

Y es que la historia se está repitiendo. Si alguien pensaba que esta temporada el Real Murcia sería un equipo ganador en Nueva Condomina, no podía estar más equivocado. Siguiendo la línea de los últimos años, las victorias no llegan. Se ganó con mucho sufrimiento al Torremolinos en la primera jornada en casa, pero después de esa alegría, han llegado dos decepciones. Frente al Villarreal B se salvó un punto en el último segundo, y contra el Sevilla Atlético este viernes otra vez hubo que conformarse con un empate.

La mala noticia es que el pasado curso por lo menos se hacían los deberes fuera de casa, algo que en este inicio ha sido incapaz de lograr Etxeberria. Así el equipo apenas suma 6 puntos de dieciocho disputados, viéndose en una zona inesperada de la clasificación.

El Ibiza, en domingo

Ni un mes ha transcurrido y la afición ya anda enfadada. Ese enfado se medirá el próximo partido en casa, donde ya no existirá la excusa del viernes. Porque la vuelta de los granas a Nueva Condomina será el domingo 19 de octubre. Ese día los de Etxeberria recibirán al Ibiza en uno de los partidos más atractivos del Grupo II, pese a que ni granas ni celestes están cumpliendo con las expectativas. Ambos partían como favoritos al ascenso, sin embargo solo han logrado decepcionar en estas seis jornadas iniciales.

No están los de Paco Jémez en una situación tan triste como la del Murcia, que coquetea con el descenso, pero sus ocho puntos también son insuficientes.

Los celestes, que iniciaron la liga con dos victorias, ya no han vuelto a ganar. Empataron con Marbella y Antequera y han caído en sus dos últimos encuentros -Atlético Madrileño y Nástic-.