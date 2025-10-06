El Real Murcia celebra este lunes la junta de accionistas en el estadio

El Real Murcia celebra esta tarde, a partir de las 18.00 horas en Nueva Condomina, su Junta General de accionistas. Felipe Moreno someterá a aprobación las cuentas del ejecicio 2024-2025 en una cita en la que se recupera el accionariado anterior a la Operación Acordeón que reducía a cero todo el capital pero que fue declarada nula por la Audiencia Provincial junto al Plan de Reestructuración. Ese golpe judicial obliga a los responsables granas a aprovechar la Junta de hoy para tener que rehacer todas las cuentas del ejercicio económico de la 23-24, en el que se decidió incluir los efectos del mencionado Plan, rebajando la deuda privada en un 95%. Se espera que en la reunión de esta tarde Felipe Moreno también repase la actualidad del club, marcada por la falta de resultados del equipo de Joseba Etxeberria en el arranque de la temporada.

Además, el presidente grana tendrá la oportunidad de explicar a los socios cuál es ahora mismo la situación con la Agencia Tributaria después de la aparición de una nueva deuda y si esa cantidad pendiente pone en peligro el certificado de pago conseguido hace unos meses y necesario tanto para ascender de categoría como para poder llevar a cabo un nuevo Plan de Reestructuración.

Respecto a ese Plan, ya se han iniciado los trámites en el juzgado para empezar a negociar con los acreedores, por lo que en esta Junta también se podrían dar algunos detalles de la estrategia del club.

Aunque Felipe Moreno no tendrá problemas para ver aprobada su gestión, no se descarta que algunos de sus opositores pidan la palabra. Uno de ellos podría ser el abogado Julián Luna, que ha recuperado sus acciones pese al acuerdo privado alcanzado con Felipe Moreno y por el que recibió 200.000 euros.