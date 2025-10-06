Máximo Quiles, cuarto en Moto3 el día de la coronación de Rueda

El sevillano José Antonio Rueda (KTM) se adjudicó matemáticamente el título mundial al vencer el Gran Premio de Indonesia de Moto3 , donde el murciano Máximo Quiles fue cuarto, que tuvo un final muy accidentado que obligó a mostrar bandera roja a Dirección de Carrera.

Rueda estaba disputando la victoria cuando Adrián Fernández y David Muñoz se tocaron, lo que hizo que éste último cayera de manera violenta y fuese la causa de la bandera roja, que además supuso una sanción de doble ‘vuelta larga’ a Fernández y la pérdida del podio para Máximo Quiles, que por entonces no había cumplido con la ‘vuelta larga’ que se le impuso.

Fue David Muñoz quien realizó una salida perfecta, pero en la frenada de final de recta fue el murciano Álvaro Carpe el primero en afrontarla. Rueda, que en el giro inicial cayó hasta la decimotercera posición, pasó undécimo.

Un grupo de diez pilotos, encabezado por Adrián Fernández y cerrado por José Antonio Rueda, contaba ya con más de un segundo de ventaja sobre el grupo perseguidor. Quiles, Fernández, Muñoz, Almansa y Carpe formaban el quinteto de cabeza al que se unió Rueda, en tanto que Piqueras se quedó algo descolgado.

Adrián Fernández se mantuvo firme al frente de la carrera de Moto3 hasta que en la decimotercera vuelta decidió pasar al ataque José Antonio Rueda, mientras Máximo Quiles y Adrián Fernández optaban por una trayectoria muy distinta para intentar adelantar a Rueda.

En la decimosexta vuelta Almansa se intentó meter por el interior del trazado, pero la moto no aguantó la inclinación del momento y se fue por los suelos, ‘llevándose puesto’ al japonés Taiyo Furusato y a Álvaro Carpe, lo que provocó un corte que iba a ser definitivo en el grupo de cabeza.

Quiles, que cruzó la meta tercero, había realizado ya la ‘vuelta larga’ de sanción y se fue directo al podio, pero al cancelarse la carrera en ese giro, la vuelta buena era la anterior completa de todos los pilotos.