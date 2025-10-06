El Lumbreras acecha el liderato en la Preferente Autonómica

Quinta jornada de la Preferente Autonómica, la cual también ha quedado incompleta, ya que el Bullas-Los Garres no se jugó puesto que los visitantes están inmersos en la Copa del Rey. El Lumbreras sigue a lo suyo. Aprovechó los tropiezos de los de arriba y no falló ante el Abarán. El gol de Amine cuando faltaban ocho minutos para el final vale su peso en oro.

El Alhama iba ganando, cero a dos al descanso, pero al final el Algar logró la igualada. El último gol, en el descuento. Pese a todo, los alhameños siguen líderes. El Calasparra tampoco aprovechó la ocasión. Solo empató con el Lorca Deportiva. Gázquez adelantó a los lorquinistas y empató Falcón de penalti. El San Javier perdió con el Deportivo Murcia. Valió el gol de Omar cuando restaban seis minutos para el final.

El Archena ganó con apuros al Ciudad de Murcia. Iban ganando dos a cero, pero el tanto del visitante Juanma puso la incertidumbre al final. Un gol de Morales dio los tres puntos al Alcantarilla ante el Lorquí.

Un gol de Puche hizo lo propio para el Bullense en Beniel. El Algezares se llevó los tres puntos de El Raal.