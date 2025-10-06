El Lorca Deportiva cae por un penalti dudoso en Huelva

El Lorca Deportiva seguirá en la zona baja de la clasificación tras perder ante el Recreativo de Huelva, 2-1. Primer triunfo de los locales en su campo. El Lorca tuvo altibajos, concedió demasiado en defensa, le sigue costando encontrar portería, pero fue con un penalti bastante riguroso, eso sí, tras una mala salida de balón de Sergi, lo que le condenó. El empate tampoco hubiera sido injusto, pero la situación y los números ponen al técnico, Sebas López, en la picota.

El citado entrenador siguió buscando soluciones. Esta vez hacía debutar a Acevedo y Heredia en el once titular, pero ni así. Lo que parecía que iba a ser la línea más segura, la defensa, se está convirtiendo en un coladero en las últimas jornadas. Muy blandos los zagueros del Lorca Deportiva, que siguen concediendo demasiado. El punta local, Caye Quintana, empezó a inquietar la meta de Ernestas nada más iniciarse el choque. Se veía venir. En un error garrafal de la defensa visitante, no perdonó el citado Caye Quintana, quien dentro del área, agradeció el regalo de los lorquinistas, anotando su cuarto gol de la temporada, el primero de la mañana.

Sin sobresaltos se llegó al descanso con 1-0. Tampoco mereció más el equipo local, pero es que el Lorca ofreció una pobre impresión. El técnico aguileño del Lorca, Sebas López, realizó un cambio ofensivo tras el descanso. Quitó al central Saturday y entró el centrocampista cartagenero Dani Albiar.

Una vez ajustó mejor las líneas el equipo visitante, empezó a estirarse. Avisó Juanma Acevedo, quien estuvo a punto de marcar, pero quien sí lo consiguió fue Willy en el minuto sesenta y siete. El citado jugador sacó un zurdazo que sorprendió a Jero Lario. Casi cien por cien de efectividad del Lorca. Poco le duró la alegría, ya que poco después, el Recreativo logró romper la igualada. Mala salida de balón de Sergi; se lía, le roban el cuero y este derriba levemente al atacante local, Néstor. El colegiado decretó la pena máxima. Penaltito. Lo lanzó Dominguez, Ernestas realizó un paradón, el cuero se estrelló en el larguero y Caye Quintana, en boca de gol, anotó el segundo.