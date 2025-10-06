Baloncesto
LeBron James anuncia que tomará este martes "la decisión de todas las decisiones"
El jugador de Los Ángeles Lakers, cuádruple campeón de la NBA, ha desatado las especulaciones su posible adiós al baloncesto
EFE
LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, anunció este lunes en sus redes sociales que este martes tomará "la decisión de todas las decisiones", sin especificar de qué se tratará, algo que ha alimentado los rumores sobre su futuro en la NBA a pocos meses de que cumpla los 41 años.
"La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre. 12.00 EST (hora del Este). #TheSecondDecision (la segunda decisión)", fue el mensaje publicado por LeBron James.
Su publicación está acompañada por un vídeo en el que hace un guiño a su primera "gran decisión", la que tomó en 2010 y que fue televisada por la cadena ESPN, en la que anunció su fichaje por los Miami Heat.
LeBron James, cuádruple campeón de la NBA, se prepara para arrancar la temporada número 23 de su carrera en la liga de baloncesto estadounidense. Ningún jugador ha estado tantos cursos en el mejor baloncesto del mundo.
El mensaje publicado por 'King' James alimentó aún más los rumores sobre su futuro y muchos especulan sobre si este martes anunciará su adiós al baloncesto.
- Las culebras toman un barrio de Cartagena
- Una veintena de terrazas covid regresan a la ciudad de Murcia y una pedanía
- El Bono Turístico con el que se paga la mitad en 71 hoteles llega el miércoles
- El joven que tiroteó a los porteros que no le dejaron entrar a una discoteca de Alcantarilla por ir en chándal, libre
- Dudas sobre la formación de los dos conservadores del ARQVA de Cartagena
- En directo: FC Cartagena-SD Tarazona
- Veinte años de polémica: Novo Carthago frente a la justicia
- Hospitalizado un hombre de 64 años tras el choque de dos vehículos en Molina de Segura