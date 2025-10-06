Fermín Aldeguer, ‘Cum Laude’

El deporte murciano está viviendo su época más dorada. Desde que en 1992 Antonio Peñalver ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona, la historia ha cambiado y los hitos han ido sucediéndose uno tras otro. Nombres, entre otros, como el del atleta alhameño, Miguel Ángel López Nicolás, Juanma Molina, Mariano García, Alejandro Valverde, Ana Carrasco, Luis León Sánchez Gil, Laura Gil, Pedro Acosta y, por supuesto, Carlos Alcaraz, están ya en el libro de oro de una Comunidad Autónoma uniprovincial que siempre ha tenido una gran tradición motociclista, pero que hasta el año pasado no había tenido ningún piloto en la máxima categoría del Mundial. Pese a los intentos de muchos, tampoco habíamos tenido un campeón del mundo masculino -Carrasco sí lo logró en Supersport 300-, y Acosta lo logró en dos ocasiones. A su estela, sin hacer prácticamente ruido, creció un chico de la pedanía murciana de La Ñora, Fermín Aldeguer, hijo de Fermín ‘El Gomas’ y Rosa Mengual, que regentan un negocio de neumáticos, que con dos años se subió a ‘La Bicha’, su primera moto. Dieciocho años después de tener esa primera experiencia, con 20 años y 183 días, logró lo que nunca antes había conseguido un murciano: ganar un Gran Premio de MotoGP, la categoría reina, esa donde han forjado su leyenda Marc Márquez o Valentino Rossi, entre otros.

En el circuito de Mandalika, en Indonesia, muy lejos de Murcia, se vivió un 5 de octubre de 2025 que quedará para siempre en la memoria. Como ese 28 de septiembre de 2018, fecha en la que Alejandro Valverde ganó el Mundial de ciclismo, Ana Carrasco, el de Supersport 300 de motociclismo, y un jovencísimo Carlos Alcaraz conquistaba con España la Copa Davis Júnior. Y lo mejor es que quizás no sea la única vez que suceda, pero sí la primera. Fermín Aldeguer, con una demostración espectacular de pilotaje, se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar una carrera ‘grande’. El récord lo tiene Marc Márquez. Y a su lado en el podio, el tercero del año para él, estaba Pedro Acosta, ‘El Tiburón’ de Mazarrón, ese talento descomunal sobre dos ruedas que el año pasado se quedó muy cerca de acabar con la marca de Márquez pero que no lo consiguió.

Aldeguer, que ya había ganado ocho carreras en Moto2, donde fue subcampeón en 2023, se quedó muy cerca el sábado de ser el más joven en triunfar en una prueba al sprint. Marco Bezzecchi, en la última vuelta, le dejó acariciar la medalla de oro, pero por 157 milésimas de segundo se tuvo que conformar con la plata. «Vamos a ver si podemos mejorar el domingo», dijo con una sonrisa pícara tras la prueba corta. Y vaya si lo consiguió. En un fin de semana duro para las Ducati, la marca italiana que apostó por el de La Ñora con un contrato por cuatro años y que tiene claro que puede ser su referente en un futuro no muy lejano, Aldeguer exprimió al máximo su moto y su conducción fina y segura, esa que le permite llegar a los finales con los neumáticos más enteros que sus rivales. Salió muy bien, aunque el mejor durante los primeros giros fue Pedro Acosta. Pero en la cuarta vuelta dio un golpe sobre la mesa. Primero dio buena cuenta de Luca Marini. Y poco después, de Acosta. Y entonces dijo ‘adiós, nos vemos en la meta’. Hasta diez segundos, una barbaridad hoy en día, llegó a tener de renta sobre sus perseguidores el del Team Gresini. Su triunfo fue incontestable, como a él le gusta, como cuando en el tramo final de la temporada 2023 en Moto2 logró cuatro de esa forma.

A partir de la séptima vuelta, Aldeguer se convirtió en su único enemigo. Controlar los neumáticos, algo que se le da muy bien, quizás el piloto de MotoGP que hoy en día mejor lo hace -¿habrá tenido algo que ver en eso su padre, al que apodan ‘El Gomas’?-, incluso mejor que Marc Márquez, era el objetivo, además de mantener la concentración, evitando que los sentimientos se adueñaran de su cabeza. Y lo hizo de forma espectacular. Rodando casi un segundo más rápido que el resto de la parrilla, se recreó en su primer triunfo en MotoGP, el número 200 del motociclismo español en la categoría, en ese día que a nadie se le olvida en la vida y que muchos acaban tatuándose su fecha en la piel.

Acosta se sumó a la fiesta en Indonesia de los pilotos de la bandera con los cuatro castillos almenados en oro. Fue segundo, un puesto que ha conseguido ya hasta en cuatro ocasiones. Se le resiste el primero. Tuvo que sacar lo mejor de sí mismo el de Mazarrón para lograrlo. Después de ver cómo Aldeguer se marchaba irremediablemente, se quedó enfrascado en una lucha con la Honda de Luca Marini. Pero desde atrás, sin Marco Bezzecchi en la pista, quien se llevó por delante a Marc Márquez, llegaron con fuerza Álex Rin, Álex Márquez y Fabio Quartararo. Especialmente peligroso se presentaba el segundo clasificado del campeonato. El ataque del menos de los Márquez, compañero de Aldeguer en el Gresini Team, se consumó a cinco vueltas del final, desplazando el catalán de los puestos de podio por primera vez en la carrera a un Acosta que no tiró la toalla. En ese momento, al mazarronero se le esfumaba el podio, pero aún quedaba mucho. A tres vueltas del final, Acosta puso en jaque a Álex Márquez, al que adelantó para volver a ser segundo, pareciendo que sería definitivo porque el catalán no pudo seguir su ritmo y abrió un ligero hueco que podría ser determinante. Y así fue porque terminó en el podio al lado del ‘Cum Laude’ del día, Fermín Aldeguer, el gran protagonista de una jornada que quedará grabada mucho tiempo en la historia del deporte regional.

Pedro Acosta, tirando con Fermín Aldeguer a su rueda en las primeras vueltas. / EFE

«Mientras rodaba en solitario, iba pensando en la entrevista en inglés»

Fermín Aldeguer no podía ocultar su felicidad. Solo lamentó que su familia no estaba en el circuito de Indonesia. «El primer triunfo lo he logrado muy lejos de ellos. A ver si podemos darle una alegría en el futuro que puedan estar ellos. Seguro que sí», fue el guiño que hizo a su familia. Por supuesto que se acordó de Ducati, la marca que apostó por él, cuando muchos pensaban que era muy arriesgado fichar por cuatro años a un piloto que ni había sido campeón del mundo de Moto2. Pero en su primer año en la categoría, ya ha puesto sobre el asfalto todo el potencial que tiene. Avisó en Austria, cuando fue segundo. Y lo confirmó en Mandalika, en Asia.

«Me salir, tener las cosas claras y tirar», empezó diciendo en DAZN el murciano, quien precisó que «al principio tenía algo más que Marini y Pedro (Acosta), pero no he encontrado el sitio donde adelantar. A Marini he podido quitármelo rápido, y unas vueltas después, a Pedro, pero intentando no jugármela demasiado para no cometer un error, siendo prudente. Y cuando lo he visto claro, lo he adelantado y la verdad es que directamente ya me he puesto a hacer vueltas a 1:30 bajos y medios; me encontraba muy cómodo en ese ritmo. Ha sido una carrera increíble», comentó el piloto del Gresini Team.

Aldeguer lo hizo fácil, pero aclaró que no fue así: «Fácil como tal no es que haya sido. Lo que sí puedo jurar es que se me ha hecho la carrera larguísima, el doble que el sábado, pero me he encontrado súper bien desde el principio», precisó.

Bezzecchi fue quien le arrebató el sábado el triunfo en la carrera al sprint por 157 milésimas de segundo. Pero en esta ocasión el italiano se quedó fuera a las primeras de cambio en una caída donde se llevó por delante a Marc Márquez: «Estaba esperando la respuesta de Bezzecchi porque no sabía lo que había pasado. Como el sábado me decían en la pizarra que venía detrás pillándome, hoy -ayer para el lector- le dije a mi equipo que no quería que dijeran quién me perseguía, solo que me indicaran la diferencia. Quería hacer mi carrera», aclaró, para añadir que «no esperaba tener este gran ritmo, pensaba que iba a ser competitivo, pero no tenía claro ni si salir con la goma media. Pero he estado súper sereno y una vez más creo que no he pecado de novato».

Durante tantas vueltas en solitario, lo más complicado es mantener la concentración. «Hoy iba pensando, ¿cómo voy a hacer la entrevista en inglés? Como me cuesta, iba pensando qué respondería. Y la verdad que he dicho, venga, voy a ponerme a cantar, y no me venía ninguna canción. Entonces me he dicho, voy a seguir con la entrevista y todo el rato pensado en eso, si respondería en presente o en pasado, un lío que te cagas», explicó con una sonrisa dibujada en su rostro.

Por su parte, Pedro Acosta comentó que «desde la primera vuelta tenía problemas con la presión de la rueda delantera. Cuando me ha pasado Fermín, he intentado irme con él, pero tenía más que nosotros, sobre todo la T2, donde Ducati y, sobre todo, Aprilia, giraban más rápido. Y cuando he visto que se me escapaba, he aflojado un poco, intentando meterme detrás de alguien. He dejado pasar a Rin, que me ha ayudado mucho porque me ha empezado a subir la presión y he podido salvar bastante los papeles, pero no me esperaba que Álex Márquez me pasara. Entonces me he tenido que poner otra vez las pilas», relató.

Acosta, que comenzó la temporada con problemas con su moto, ha hallado ahora un buen equilibrio: «Hemos encontrado un balance que me permite ser muy agresivo, como a mí me gusta de vez en cuando, pero tengo que seguir concentrándome en pilotar dulce, no desgastar mucho los neumáticos, intentar más o menos hacer de la KTM una moto tranquila, que no ha sido el caso en Indonesia. Lo bueno es que sigo teniendo esa facilidad para adelantar y un más completo que a principios de año. He dado un paso, sobre todo mental, de principios de año hasta ahora», concluyó.