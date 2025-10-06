Copa del Rey: conoce los rivales de los equipos de la Región

Se ha sorteado la primera ronda de la Copa del Rey en la que estaban 112 equipos. De ellos, seis equipos de la Región de Murcia y también La Unión Atlético, que oficialmente es un equipo más de esta territorial, pero actúa como un club malagueño.

Una de las bolas más esperadas era la de la UD Los Garres, que, tras remontar su eliminatoria ante el Manises en la fase previa, se ha ganado estar en esta edición. El cuadro de Las Tejeras ya sabía que iba a tener una grata noticia, porque solo le podía tocar un Primera División. Finalmente, la bola ha sido la del Elche, una de las grandes sensaciones del inicio de temporada en la máxima categoría del fútbol español. El encuentro, a falta de confirmación oficial, se va a jugar en el Estadio Nueva Condomina y desde el cuadro pedáneo de la capital confían en poder arrastrar más de 15.000 espectadores, por la cercanía y facilidad que tendrán los aficionados ilicitanos de acompañar a su equipo.

El Cieza, equipo de Tercera Federación, no tenía tan buenas expectativas respecto al sorteo, porque no estaba asegurado que tuviera a un Primera División. Podía tocarle un Primera o un Segunda y finalmente el cuadro dirigido por Ranko Despotovic quedó emparejado con el Córdoba, un equipo de la división de la plata.

De ahí fue el turno para los equipos de Segunda Federación, que ha dejado cruces más que interesantes. El Lorca Deportiva, que está teniendo un duro inicio liguero, a final de mes tendrá que cambiar el chip si quiere avanzar en la competición copera. El cuadro blanquiazul se enfrentará al Almería en el Artés Carrasco. Es un buen enfrentamiento contra un equipo de Segunda División y está cerca para que los aficionados almerienses puedan visitar la ciudad del sol.

El UCAM Murcia también ejercerá de local y recibirá en La Condomina al Cádiz, un partido muy atractivo ante uno de los históricos del fútbol español y que ha empezado muy bien la temporada en la Segunda División.

La Unión Atlético recibirá en la Región de Murcia al Ceuta, otro equipo de Segunda División.

Al FC Cartagena le toca viajar hasta la provincia de Córdoba. El cuadro albinegro quedó emparejado ante el Puente Genil, equipo de la Segunda Federación y que ha empezado la temporada muy bien, sorprendiendo a equipos como el Xerez y el Recreativo de Huelva.

El Real Murcia tuvo mucha suerte porque solo había una posibilidad de ejercer como local siendo equipo de Primera Federación y se ha dado. Recibirá en Nueva Condomina al Antequera. Un duelo entre dos equipos que se conocen muy bien, como ha comentado Pedro León, que ha sido el encargado de sacar las bolas.

Los encuentros se jugarán entre el martes 28 de octubre y el jueves día 30. Las televisiones marcarán cuando jueguen unos y otros en una eliminatoria a partido único.