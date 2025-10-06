Clara Alarcón, doble medallista en el Mundial

La murciana Clara Alarcón García cerró el Campeonato del Mundo para menores con dos medallas. Con la selección española sub-14 logró el título en Reus, mientras que por parejas sumó una medalla de plata. Las palistas españolas brillaron con luz propia en el FIP Junior World Cup, donde España logró el octavo título femenino de su historia, con protagonismo en esta ocasión de una joven murciana nacida el 17 de septiembre de 2011.

Clara, que es la menor de dos hermanas que se iniciaron hace unos años en el pádel, está entrenada por Juan José López Sandoval en el Club Cordillera y en Joven Futura por Fares Pisonero. También cuentan con un preparador físico, Luis Miguel Hernández, y desde que comenzó a competir junto a su hermana Celia, ha logrado resultados brillantes.

Clara, que es la más pequeña de la familia, ha experimentado una gran progresión en los últimos años. Ha sido campeona autonómica en todas las categorías y a nivel nacional fue en los primeros años subcampeona de España benjamín y alevín, además de maestra en esta última categoría y de llegar a las semifinales del Nacional infantil junto a la alicantina Naira Martí solo en su primer año en la categoría.