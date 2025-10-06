El CD Cieza vence pero no convence ante el Marítimo

Si uno no hubiese mirado la clasificación y se encontrara en el Municipal de la Arboleja viendo el encuentro, no diría que el Cieza iba en puestos de Play Off y el Deportivo Marítimo se encontraba en puestos de descenso.

Aún no se habían sentado los espectadores en sus asientos cuando Darío, de fuerte disparo cruzado tras una gran jugada, anotaba un gol que hacía presagiar un partido totalmente distinto al que se pudo ver, un espejismo. Los discípulos de Juan Molina se mostraron serios en un partido que tuvieron que lidiar. Ese tempranero gol supieron rehacerse y disputarle un partido de tú a tú.

Tras el descanso, más de lo mismo: un Marítimo volcado en ataque, no dejando jugar a un desdibujado Cieza hasta que, bien avanzado el segundo tiempo, Fredi empataba el encuentro y llevaba la angustia a la grada

Cuando todo el mundo pensaba en el empate y el árbitro daba cinco minutos de añadido, una jugada por la banda izquierda terminaba con un fuerte cabezazo de Edu Luna que mandaba el esférico al fondo de la red. Corría el minuto 90 y la angustia se convertía en delirio con este gol, pero eso no era nada con la jugada que seguiría. Tras el saque de centro, el balón llegaba al portero Córdoba, que en su afán por llevar el balón lo más pronto posible a la portería defendida esta vez por Sánchez, impactaba en el cuerpo de Florian y se marchaba a la red, dejando el marcador en un inesperado 3-1.

Sin lugar a dudas, lo mejor del partido es el resultado, y mucho tendrá que cambiar este Cieza si de verdad aspira a consolidarse en los puestos de Play Off o ese ascenso tan deseado.