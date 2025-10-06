El Cartagena se saca la espina

Llegaba el Fútbol Club Cartagena al encuentro de la sexta jornada con dudas. No cuestionado, pues el único tropiezo severo fue el de Sanlúcar de Barrameda. Pero sí con la necesidad de demostrar que su confianza no se había visto mermada por el batacazo de la pasada semana. El juego del cuadro albinegro frente al Tarazona tampoco sirvió para convencer a nadie. En su lugar, lo hicieron los goles.

Puso mucho énfasis el entrenador albinegro, Javi Rey, en recuperar las buenas sensaciones que le habían acercado a lo alto de la tabla en el arranque liguero. Admitió en público los errores y aceptó las limitaciones del grupo, pero siempre buscando la solución. El inicio de los partidos había sido malo y al defensa del balón paradonecesitaba correcciones urgentes.

No debe estar muy contento el técnico gallego, que sorprendió con la entrada de Iván Martínez en portería y Edgar Alcañiz junto a De Blasis en el doble pivote., pues ni el inicio fue bueno ni se puso serio el equipo en la defensa del balón parado. A los ocho minutos se salvó el Cartagena de comenzar otra vez perdiendo tras un centro lateral. Unos centímetros lo evitaron. Los que Traoré se adelantó a la línea defensiva para colocarse en posición antirreglamentaria. Un golpe de suerte que pudo marcar el partido.

Pablo de Blasis fue titular en esta ocasión. / Iván Urquizar

Rey pidió «no encajar» al inicio y lo cumplió su equipo. Por centímetros, pero lo cumplió. Y eso le permitió después adelantarse en el marcador a pesar de no realizar méritos para ello. Es lo que tiene fichar calidad. La calidad emergente de un Kevin Sánchez que crece partido tras partido y al que le espera la máxima categoría del fútbol español si nada se tuerce.

Sin realizar méritos para ello también marcó el segundo el Cartagena. Y partido encarrilado porque la calidad marca goles y gana partidos. Esta vez, la de un Luismi Redondo que no participó demasiado del juego, pero que sirvió en bandeja de plata la primera que tuvo. Para Chiki. Por su cumpleaños. Dos a cero y a descansar.

En la segunda parte sólo tuvo que contemporizar el Cartagena. Midió los tiempos, esperó a un rival desesperado y le hizo daño al espacio. Aunque menos del que podría haberle hecho. Repartió minutos Javi Rey con la fortuna de que los nuevos generaron el tercero, de Ortuño. Con el primer gol del yeclano en más de 300 días se certificó la tercera victoria del curso que deja al Cartagena tercero, empatado a 11 puntos con el segundo y el primero.

Comenzó a rodar la pelota, aunque sin demasiada fluidez, en un terreno de juego seco y desmejorado. Quiso hacerse el Cartagena con el control del juego, pero no se lo permitió el equipo de Juanma Barrero. A trompicones, el Tarazona iba ganando metros y a los ocho minutos perforó la portería defendida por Iván Martínez, una de las novedades en el once de Javi Rey. Por suerte, en fuera de juego.

El centro chut de falta de Agüero llegó hasta el área pequeña sin que ningún futbolista se adelantase. Ya casi sobre la línea, Traoré fusió a Iván, que tampoco atacó el centro. Por suerte para el Cartagena, la acción fue marcada como posición adelantada por el linier y comprobada en el FVS por el colegiado principal, Manrique Antequera.

Tras el gol anulado continuó mejor un Tarazona que sacaba córners constantemente. Remató una segunda vez en el área pequeña, pero un rebote salvó al Cartagena de encajar el primero. El primer cuarto de hora de partido se marchó sin demasiado fútbol y sólo a partir del ecuador de la primera parte comenzó a decantarse la balanza.

Rey, dando indicaciones. / Iván Urquizar

Utilizó la posesión de balón el Cartagena para ganar dominio, pero sin capacidad de sorprender ni de conectar con los hombres de ataque. Mantuvo el orden el conjunto maño durante media hora con una defensa bien plantada sobre la frontal del área y un centro del campo activo y presionante. Sin embargo, Kevin desbloqueó la situación.

Después de treinta minutos sin brillo, Kevin Sánchez pegó un chispazo que iluminó el camino de un partido oscuro. Iván Martínez envió una pelota larga desde su área para que Chiki pelease con la zaga rival. El balón rebotado quedó suelto y Kevin lo buscó con intención para superar con un toque sutil a Traoré, que se lanzó a cortar su avance. El regate le dejó mano a mano con otro rival, pero el delantero se perfiló y le pegó raso al palo más alejado con el interior del pie derecho para hacer el 1 a 0. Imposible para Amigo.

Sin tiempo para asimilar el tanto, el conjunto cartagenero hizo el segundo a los cuatro minutos, infligiendo mucho daño al rival. Encontró espacios Luismi en la defensa rival y, ante la salida de Traoré como central libre, filtró un pase a la espalda que Chiki recogió dentro del área. Le pegó cruzado según venía el punta para superar a Amigo y celebrar su cumpleaños con el 2 a 0 que encarrilaba el choque.

Con diez minutos por delante hasta el descanso, el Cartagena se mostró mucho más confiado, pero el intermedio llegó sin cambios en el marcador. Quien sí realizó cambios fue Juanma Barrero, sin efecto durante los primeros compases de la segunda parte, donde mandó el Cartagena.

Subió la presión el Tarazona y el cuadro local intentó aprovechar los espacios que dejaba a la espalda. Se rompió el choque, sin la intervención de los centrocampistas, pero desaprovechó varias opciones el Cartagena para poner el tercero. Chiki golpeó la madera y Luismi la mandó por encima del larguero.

Obligado por el marcador y con pocos minutos por delante, los de Barrero comenzaron a jugar bastante tiempo en campo del Cartagena, pero sin incomodar a Iván. Adoptó el equipo de Javi Rey las contras para tratar de matar el partido y así lo logró. A veinte minutos del final, Rey introdujo a Ortuño y Diego Gómez al campo y pocos segundos después se estrenó el yeclano como goleador este curso para finiquitar el duelo.

La desguarnecida defensa del Tarazona dio facilidades en varias acciones consecutivas dentro del área y Ortuño no desaprovechó la ocasión. Centró Carlos Calderón raso desde la derecha, se lanzó el punta para rematar sin portero y su disparo lo sacó un defensor sobre la línea con la mala fortuna -para el defensa- que golpeó de nuevo en Ortuño. Con el balón en el aire, el punta remató de forma acrobática fusilando la meta de Amigo para el 3 a 0.

Los minutos finales fueron un armisticio que sirvió para certificar la victoria albinegra. Tres goles que sacan las tres espinas de la pasada jornada y colocan colíder al Cartagena. En la siguiente jornada, los de Rey viajan a Sevilla para enfrentarse al filial nervionense en la séptima jornada.

Javi Rey: «Por el resultado parece un partido sencillo, pero no es así»

El técnico del FC Cartagena, Javi Rey, atendió a los medios de comunicación al término de los noventa minutos para expresar sus sensaciones. «Estoy contento por el partido que hizo el equipo. Viendo el resultado, parece un partido sencillo pero no lo ha sido», comentó en primera instancia. El entrenador ahondó en su análisis. «Lo hablamos en la previa. No es fácil atacar un bloque bajo y una defensa de cinco. Interpretamos bien dónde estaban los espacios y tuvimos buen juego interior», aseguró. Más concretamente, Rey valoró el partido de De Blasis. «Pablo de Blasis hizo muy buen partido completamente sólo de ‘6’ porque teníamos a Edgar y Luismi para fijar el doble pivote», explicó. Aún así, tuvo tiempo para repasar algunos errores. «El tramo inicial no me gustó. De hecho, nos marcan en una falta lateral que habría supuesto un escenario totalmente diferente, pero a partir del 1 a 0 encontramos más espacios y estuvimos más cómodos», dijo.

La afición se divirtió con los goles. / Iván Urquizar

Argumentó el cambio en la portería Javi Rey como una «decisión» como cualquier otra. «Así como cambio el delantero, puede haber un cambio en la portería. El cambio de portero siempre es llamativo en el fútbol, pero lo veo como una posición más. Los dos están a muy buen nivel y ambos van a tener oportunidades. Estoy encantado con Lucho y la actitud de los tres porteros es espectacular», comentó el técnico. Por último, Javi Rey valoró la reacción del equipo tras su última derrota. «Teníamos ganas de resarcirnos», compartió.