Alcaraz fortalece su número 1 por la retirada de Sinner

El italiano Jannik Sinner, segundo favorito y vigente campeón, abandonó su partido ante el neerlandés Tallon Griekspoor, de segunda ronda, y se despidió del Masters 1000 de Shanghai, donde se deja casi 1.000 puntos y consolida el número uno del mundo del murciano Carlos Alcaraz, quien renunció a participar en el torneo para recuperarse de unos problemas físicos que aparecieron durante su participación en el torneo de Tokio que ganó.

Dañado en la parte interior del muslo derecho, se marchó de la pista de Shanghai con una visible cojera, ayudado por el médico. Fue tratado en su banquillo pero al intentar regresar a la pista, tras haber perdido su saque y superado por su rival, optó por el abandono. Se marchó en plena remontada del neerlandés después de dos horas y media de partido. Griekspoor ganaba por 6-7(3), 7-5 y 3-2.

Sinner, campeón en Pekín hace una semana y ahora necesitado de revalidar el triunfo del año pasado en Shanghai para mantener sus opciones de recuperar el número uno que ahora tiene Alcaraz, cede 950 puntos respecto al murciano que mantiene una renta de 1.340 en la cima de la clasificación mundial.

El declive físico del jugador de San Cándido llegó en pleno subidón de Griekspoor que había mantenido el tipo durante el primer set, que perdió en el desempate, pero que logró igualar en el segundo. Su crecimiento se mantuvo en el parcial definitivo. Más fuerte físicamente batió a Sinner que empezó a sentir calambres y dolencias musculares y terminó derrotado.

Nunca Sinner había perdido con el neerlandés. En seis partidos anteriores el transalpino siempre había salido victorioso. Apuntaba el jugador italiano a su séptima victoria seguida después de si triunfo en Pekín la semana pasada y al logrado contra el alemán Daniel Altmaier en segunda ronda.

Su racha en Shanghai también iba en ascenso. El triunfo hubiera sido el octavo entre los de la pasada edición y esta. Pero cuando parecía haber encarrilado el partido decayó estrepitosamente. Ganó con apuros el primer set, en el desempate después de que ni Griekspoor ni él pudieran lograr break alguno.

El neerlandés fue el primero en conseguir una rotura. Todo cambió a partir de ahí. Lo consiguió en el undécimo juego y lo cerró a continuación. Ganó por 7-5 e igualó el partido.

El tercer set fue un calvario para Sinner incapaz de sostenerse ante los problemas físicos. No pudo y dejó el partido después de ceder su saque (3-2) y no poder moverse con soltura.

Griekspoor logró la mejor victoria de su carrera. Es el primer jugador fuera del top ten en ganar a Sinner en pista dura desde el torneo de Shanghái del 2023 ante el estadounidense Ben Shelton. Solo una vez antes el neerlandés hbaía ganado a un número dos del mundo, fue al alemán Alexander Zverev en la segunda ronda de Indian Wells este año. No ganaba dos partidos seguidos desde que ganó el título en Mallorca en junio pasado.

Ahora, el jugador de Haarlem, 31 del mundo, con tres títulos en su historial, se enfrentará en octavos al monegasco Valentin Vacherot.