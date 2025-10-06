Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Comienza una semana donde la atención prácticamente se concentra en exclusiva el sábado y el domingo salvo el partido que tiene el miércoles el Jimbee Cartagena, adelantado por su participación en la UEFA Futsal Champions, en la pista del Inter Movistar. Los cartageneros tendrán otro duelo el sábado, el mismo día que jugará ElPozo Murcia. Además, el Real Murcia visita al Tarazona también el sábado, el mismo día en el que el UCAM Murcia, primer líder de la temporada en la Liga Endesa, jugará a domicilio contra el Básquet Girona. El domingo será el turno del FC Cartagena, que rendirá visita al Sevilla Atlético en busca de su primera victoria fuera de casa.
Lunes, 6 de octubre
FÚTBOL: Copa del Rey
Sorteo 1ª ronda (Youtube FEF) 13:00
Martes, 7 de octubre
TENIS: Masters 1000 de Shanghai
Jaume Munar - N. Djokovic (Movistar) PD
FÚTBOL: Champions F, jornada 1
Arsenal - Lyon 21:00
Barcelona - B. Múnich 21:00
Miércoles, 8 de octubre
FÚTBOL: Champions F, jornada 1
Real Madrid - Roma 18:45
St. Polten - Atlético 21:00
FÚTBOL SALA: LNFS, jornada 8
Inter Movistar-Jimbee (LaLiga+) 20:30
Jueves, 9 de octubre
BALONCESTO: Euroliga, jornada 3
R. Madrid - Asvel Basket (Movistar) 21:00
Baskonia - Panathinaikos (Movistar) 21:00
Viernes, 10 de octubre
BALONCESTO: Euroliga, jornada 3
Barcelona - Valencia (Movistar) 20:30
FÚTBOL: Clasificación Mundial
Francia - Azerbaiyán 20:45
Kosovo - Eslovenia 20:45
BALONCESTO: Liga U22
UCAM Murcia-Burgos (Youtube) 20:30
Sábado, 11 de octubre
FÚTBOL SALA: LNFS, jornada 6
Noia-Jimbee Cartagena (LaLiga+) 17:00
Manzanares-ElPozo (LaLiga+) 18:00
FÚTBOL: Primera RFEF
Tarazona-Real Murcia (LaLiga+) 16:15
Segunda RFEF
Yeclano-Puente Genil 17:00
Águilas-Antoniano 18:00
Liga F
Espanyol-Alhama ElPozo (DAZN) 16:30
Clasificación para el Mundial
España - Georgia (La1) 20:45
Portugal - Irlanda 20:45
BALONCESTO: Liga Endesa
Girona-UCAM Murcia (DAZN) 18:00
Primera FEB
Caesa Cartagena-Oviedo (LaLiga+) 19:00
Segunda FEB
Zaragoza-Molina Basket 17:00
Domingo, 12 de octubre
FÚTBOL: Primera RFEF
Sevilla Atl-Cartagena (M+/LaLiga+) 16:30
Segunda RFEF
UCAM Murcia-Xerez 12:00
Minera-Recreativo de Huelva 12:00
Lorca-Extremadura 18:00
Clasificación al Mundial
Países Bajos - Finlandia 18:00
Dinamarca - Grecia 20:45
BALONCESTO: Liga Femenina Endesa
Gran Canaria-Hozono Jairis (FEB.es) 12:00
