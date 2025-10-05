Fútbol
El Yeclano Deportivo paga su mal inicio de partido y cae en Chapín
Derrota por 2-1 ante el Xerez Deportivo que le hace caer a puestos de descenso
El Yeclano Deportivo sufrió una nueva derrota en su visita al Xerez Deportivo (2-1) en un partido que se le escapó por un mal primer tiempo. El conjunto de Iván Martínez no entró con la intensidad necesaria y lo pagó caro. Udom adelantó a los locales en el minuto 19 con un cabezazo tras un córner, y poco después un error en la zaga del Altiplano, y sobre todo del guardameta Acín, permitió a Diego Iglesias firmar el segundo que encarillaba el encuentro para el cuadro jerecista.
El panorama se aclaró algo para los murcianos cuando Udom, autor del primer tanto, fue expulsado con roja directa en el minuto 36, dejando a los andaluces con uno menos. En la segunda mitad, el Yeclano asumió el control, dominó el juego y encontró su recompensa en el 71’, cuando un infortunio de Morante, defensa que la pasada temporada estuvo en la Minera, acabó en gol en propia puerta.
Pese al empuje final, el conjunto azulgrana no logró igualar el marcador y volvió a Yecla sin premio. La derrota deja al equipo del Altiplano en puestos de descenso a Tercera RFEF y obligado a reaccionar cuanto antes.
