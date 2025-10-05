El UCAM Murcia saca el rodillo ante el Andorra en la apertura del nuevo curso (95-64)

El UCAM Murcia CB ha firmado un estreno soñado en la apertura del nuevo curso de la Liga Endesa. Y es que el conjunto universitario ha iniciado el nuevo año con una autoritaria victoria ante el Moranbac Andorra (95-64) que le permite ser el primer líder de la competición gracias a sus 31 puntos de ventaja al finaliza el encuentro.

Un encuentro en el que los de Sito Alonso han firmado una gran actuación coral, a pesar de que les costó coger el ritmo al inicio. Fue carburando con el paso de los minutos y llegar a un punto de velocidad que fue imposible frenar a un Morabanc Andorra que se vio sobrepasado y superado por momentos. El alto ritmo impuesto por los murcianos en algunas fases del partido se sumó a su acierto, especialmente desde el perímetro, con un 42,4% al término de los cuarenta minutos, y que llegó a estar en cincuenta en el tercer cuarto.

Se despidió la plantilla a lo grande en el Palacio, saludando al público dando la vuelta al pabellón en una imagen más parecida a un cierre de temporada que a la de la primera jornada. Pero si para el UCAM fue una tarde alegre, el más sonriente de todos fue Sander Raieste. El alero, que llegó este verano desde el Baskonia tras la salida de Rodions Kurucs, firmó su mejor actuación en la ACB. Superó su tope anotador en la competición, con 17 puntos al término del partido y se quedó a un rebote (7) de igualar también su mejor marca. El estonio fue clave en el engranaje de un equipo universitario que, si alcanzó la velocidad de crucero fue gracias, en parte, a su inagotable trabajo.

El equipo murciano desplegó casi todas sus armas en pista, con Forrest y Nakic letales también desde el perímetro, Ennis siendo el mismo Ennis que en las dos anteriores temporadas y un renovado juego interior que da sentido al resto del juego. Eso fue lo que le permitió tomar impulso en un segundo cuarto con el que sorpendió al Morabanc Andorra, con 32 puntos anotados en esos diez minutos, y un tercer cuarto en el que no quitó el pie del acelerador en ningún momento. De hecho, hubo que esperar hasta los últimos minutos del encuentro para ver en pista al recién llegado Zach Hicks.

Un arranque titubeante

Apostó Sito Alonso de salida con un quinteto conformado por DeJulius, Ennis, Raieste Nakic y Cate al que le costó carburar en ataque. Y es que el UCAM realizó unos primeros cinco minutos en los que fue el Morabanc Andorra el que marcaba el ritmo con las canastas de Evans y Kuric (1-4), por lo que intentó despertar con un triple de DeJulius. Sin embargo, el técnico universitario trató de cambiar el guion con las rotaciones. La entrada de Sant-Roos y Cacok influyeron en la mejoría del juego, pero sobre todo la de un Michael Forrest que elevó las revoluciones del tanto del propio UCAM como las del partido. El ritmo fue altísimo durante esta fase del primer periodo, que también vino acompañado de acierto por los triples de Sant-Roos, Raiste y una buena combinación entre el base y Cacok (16-12). Aunque, pese a finalizar este periodo por delante, el UCAM continuaba sin tener el partido en sus manos.

Despliega las alas

Todo lo contrario a lo que sucedió el en arranque del segundo cuarto, donde dos minutos fueron suficientes para que el equipo murciano desplegase sus alas. Con un parcial de 9-3 de salida, reforzado con un triple de DeJulius y las canastas de Falk y Radebaugh tras encadenar buenas defensas, el UCAM mostró su mejor versión hasta ahora para contar con la primera ventaja (25-15). No obstante, las rotaciones devolvieron de nuevo un ritmo de partido más pausado, menos fluido y con un Andorra combativo que amenazaba con recortar la renta a cinco minutos para el descanso (30-20). El equipo de Joan Plaza aprovechó de nuevo los errores en el lanzamiento del UCAM, otra vez algo atascado en el ataque en estático, y pudo haber hecho más daño si Pustovyi llega a estar más acertado en el tiro libre (34-23). Perdonó el Andorra, pero no lo hizo el conjunto murciano. Porque irrumpió Forrest en el partido con dos triples casi consecutivos, y un mate de Raieste, para dinamintarlo y allanar el camino del UCAM en la primera parte con el 8-2 de parcial (42-25). Los visitantes trataron de reaccionar tras el tiempo muerto de su entrenador, pero Nakic y el propio Forrest cerraron un segundo cuarto en el que se vio a un UCAM mucho más suelto (48-29).

Los jugadores del UCAM Murcia durante el partido disputado en el Palacio. / ISRAEL SANCHEZ

Raiste cae de pie en el Palacio

Tenía claro el UCAM que no debía aflojar y no lo hizo. Primero para no dar esperanzas al Andorra y segundo para mantener su línea de juego marcada en la primera parte. Abrió el tercer cuarto Dylan Ennis y respondieron los visitantes, pero el que se marchó ovacionado fue un Sander Raieste que fue el primero en alcanzar los dobles dígitos de anotación (12 puntos) con dos grandes acciones que levantaron al Palacio (58-31). Nakic se sumó a la fiesta universitaria con un triple en el que sacó el adicional y el parcial del cuarto ya era de 14-5 a los cinco minutos de este periodo (62-34). Pero el que fue de terminar de encender al Palacio fue Ennis, quien volvió a levantar a todos los aficionados con cinco puntos consecutivos que provocaron el tiempo muerto de Joan Plaza (67-34). No tuvo piedad el UCAM del Andorra, al que continuó apretando y machacando desde el perímetro con un 50% de acierto en triples (13/26) tras otro convertido por Radebaugh (73-40). Además, Cacok dejó dos mates para la galería en este tramo final en el que los universitarios peleaban por ser el primer líder de la jornada (77-47).

Sander Raieste, uno de los más destacados del encuentro entre el UCAM Murcia y el Andorra. / ISRAEL SANCHEZ

Un final sin tregua

No fueron un trámite estos últimos diez minutos para un UCAM que de nuevo no volvió a quitar el pie del acelerador. Lo demostró Raieste, con un nuevo triple, y también un Sito Alonso que no daba lugar a ninguna tregua en pista. Y es que no fue hasta los últimos cinco minutos cuando el técnico primero dio entrada a Moussa Diagne, cuando la distancia continuaba rondando los treinta puntos (82-52), y después fue el turno para el recién llegado Zach Hicks. Se divertía el UCAM sobre la pista y Raieste se llevó la ovación de la tarde al marcharse al banquillo tras convertir un 'alley oop' que le dejó Ennis en forma de caramelo. A partir de ahí, el UCAM conservó su renta hasta lograr la primera alegría de la temporada en el estreno del curso (95-64).