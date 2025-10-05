El UCAM se estrella en el último minuto

El UCAM Murcia empató ante el Extremadura (2-2). El conjunto universitario planteó un buen partido, logrando ponerse por delante en el electrónico en dos ocasiones. Cuando el choque estaba a punto de llegar al final y Germán Crespo y los suyos acariciaban los tres puntos, el rival consiguió anotar el gol del empate. El cuadro universitario se estrelló en el último minuto y vio cómo se le escapaban unos puntos importantísimos en la pelea por volver a la zona alta de la clasificación.

El reto que tenía el UCAM Murcia por delante era verdaderamente complicado. Ganarle al líder de la categoría, el Extremadura, que además seguía invicto en lo que lleva de competición. Las cosas se pondrían del lado de los universitarios cuando, en el primer minuto, Julito, con un disparo ajustado, logró abrir el marcador.

El UCAM Murcia quiso aumentar su renta, pero la fortuna no volvió a estar de su parte. Primero Julito estrelló el balón en la madera, y acto seguido el cuadro local puso las tablas en el marcador. Frodo aprovechó un rechace dentro del área para batir a Ackermann y volver a igualar la contienda.

En el segundo tiempo las cosas se volverían a poner de parte del UCAM Murcia, que consiguió ponerse otra vez por delante en el luminoso. Alberto Soto filtró un balón perfecto y Julito volvió a sacar un disparo ajustado, mandando el cuero al fondo de las mallas del arco rival.

En el último suspiro del encuentro, y cuando el UCAM Murcia se veía con los tres puntos bajo el brazo, Barace le arruinó la fiesta. El futbolista del Extremadura logró empatar el duelo con un disparo desde la frontal. Los universitarios se acabaron llevando un solo punto del Francisco de la Hera. Los de Germán Crespo no supieron mantener la ventaja y vuelven a conseguir un empate en la competición doméstica.

Ficha técnica

Extremadura: Robador, Rosales (Pardo, 13’), Ángel Cano (Maikel, 71’), Hurtado (Morcillo, 63’), Tala, Marco (Usama, 63’), Zarfino, Diego Díaz, Barace, Juanmi y Frodo.

UCAM Murcia: Ackermann, Fer Román, Javi Ramírez, José Ruíz, Yeremy, Urcelay (Pontonea, 80’), Pablo Hernández, Ñito (Alberto Soto, 46’), Ale Marín (Juanma Bravo, 80’), Alvarito (Aquino, 80’) y Julito (Sevila, 90’).

Goles: 0-1.Min. 1: Julito. 1-1. Min. 12: Frodo. 1-2.Min. 51: Julito. 2-2.Min. 89: Barace.

Árbitro: Gutiérrez Perera. Tarjeta amarilla para el local Ángel Cano; y para los visitantes, Ale Marín, Fer Román y Ackermann. Tarjeta roja para el local Maikel

Campo: Francisco de la Hera.