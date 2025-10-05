Una primera parte desastrosa condena a la Deportiva Minera

La Deportiva Minera sufrió su primera derrota liguera de la temporada al caer por 3-2 en su visita a Linarejos frente al Linares Deportivo. Una primera parte desastrosa hipotecó gran parte de las opciones del equipo cartagenero. Aun así, el conjunto de Checa demostró carácter y luchó hasta el final para intentar rescatar algo del resultado.

El técnico rojillo realizó varias rotaciones en el once inicial, consciente del desgaste de sus jugadores tras la exigente eliminatoria de la Copa Federación ante el Orihuela. La apuesta fue arriesgada y salió mal. En el minuto 20, Jack Harper abrió el marcador al rematar de cabeza desde un centro de Diego Talaverón. Poco después, Alex Caramelo firmó un doblete (minuto 26 y minuto 35) que dejó el choque al borde de la ruptura con un contundente 3-0 ya antes del descanso.

La primera mitad fue, sin duda, la más floja de la temporada para la Minera: fragilidad defensiva, desorden atrás y permitiendo que cada ataque local acabara en peligro real de gol. El Linares aprovechó cada error sin piedad.

Rubén Mesa inetenta robar un balón / Prensa Deportiva Minera

Con el inicio de la segunda parte, Checa introdujo cambios y el equipo mejoró notablemente. Al final, cuando están los buenos en el verde, es más fácil que el equipo funcione. Entraron Damián Petcoff, Rubén y Omar Perdomo, y la segunda mitad fue de color rojillo. Manu Galán, de cabeza a balón parado, recortó distancias en el minuto 54 con el 3-1. Después, Omar Perdomo ajustó el marcador a 3-2 en el minuto 68.

A partir de ese momento, la Deportiva Minera volcó todo su empuje en busca del empate. Llegadas, centros y esfuerzo constante, aunque sin acierto final ante un Linares que supo mantener el resultado. El 3-2 se mantuvo hasta el pitido final. La reacción fue insuficiente.

Pese al tropiezo, la reacción del equipo fue digna de elogio. La Deportiva Minera mostró que su espíritu no se rompe y que ante las adversidades sigue peleando. Hace dos semanas en Melilla ese orgullo le permitió puntuar; en Linares no fue posible y el reto para el siguiente duelo fuera de su coliseo es mostrar una mejor versión desde el inicio.