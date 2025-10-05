Baloncesto
Liga Endesa: UCAM Murcia-Morabanc Andorra, en directo
Sigue cuarto a cuarto la jornada inaugural de la Liga Endesa que está disputando el conjunto universitario en el Palacio de los Deportes
En directo: UCAM Murcia-Morabanc Andorra (18.00 horas, DAZN)
- Consulta las estadísticas del partido
- Así está la clasificación de la ACB
- Previa: El cuarentón UCAM abre el telón de un curso con muchos cambios
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Acosa a una joven por la calle en Murcia y le lame la cara al grito de 'te quiero
- Las culebras toman un barrio de Cartagena
- Tímido arranque del contenedor marrón a Murcia tras un año de retraso
- Muere un hombre atrapado en un contenedor de ropa en Murcia
- Una veintena de terrazas covid regresan a la ciudad de Murcia y una pedanía
- Los agricultores murcianos explotan por el acuerdo entre Marruecos y la UE
- Preocupación de los decanos de Matemáticas por el bajo nivel con el que llegan los alumnos
- El Real Murcia sigue sin saber ganar (1-1)