Fermín Aldeguer se queda a 157 milésimas de hacer historia

Cuando un piloto acaba segundo y pierde el triunfo por 157 milésimas después de liderar la carrera desde la primera vuelta y verse superado a apenas un kilómetros del final, el sabor final no es tan dulce como el que es subcampeón de un gran premio tras una remontada. Eso le ocurrió ayer al murciano Fermín Aldeguer, que se quedó a nada, a un suspiro, de hacer historia convirtiéndose en el piloto más joven en ganar una carrera al sprint de MotoGP. «No es nada divertido perder la victoria en la última vuelta», dijo resignado el piloto de La Ñora, que firmó su mejor resultado un sábado después de dos terceros puestos en el año de su debut en la categoría reina.

Caída de Pedro Acosta

Peor sabor de boca se le quedó a Pedro Acosta. El mazarronero, que había sido quinto en los entrenamientos, era segundo en la quinta vuelta cuando se fue al suelo. Hasta ese instante en el que perdió tracción su rueda delantera, se vivió un momento también histórico: dos murcianos liderando una carrera de MotoGP. Pero fue efímero ese bonito momento.

El más rápido del fin de semana había sido el italiano Marco Bezzecchi. Pero el piloto de Aprilia salió mal, muy mal, y llegó a verse en la octava posición. Quien sí realizó una arrancada casi perfecta fue Aldeguer, segundo en entrenamientos. ‘El Galgo’ cogió la cabeza de carrera al final de recta de meta y pese a que cometió un pequeño error en la primera vuelta, nadie le pudo bajar del trono. Por detrás, Acosta superó a Raúl Fernández y cabalgaba a la caza del otro murciano, que se mostraba muy regular en los tiempos por vuelta, cuando se fue al suelo ‘El Tiburón’.

Fermín Aldeguer, posando para los fotógrafos tras su segundo puesto en Indonesia / ADI WEDA/Efe

Pero Bezzecchi, pese a esa mala arrancada, estaba muy vivo. Con Aldeguer apercibido de una ‘long lap’ y los neumáticos perdiendo agarre, vio cómo su renta sobre el italiano pasó en las últimas seis vueltas de dos segundos y medio a 200 milésimas en el inicio del último giro al circuito de Indonesia. Bezzecchi, más experto, sometió al de La Ñora a una prueba de es madurez exprés que está viviendo esta temporada: «No voy a ocultar que me he puesto nervioso cuando lo he visto tan cerca», admitió el del Gresini Team. Y en el sector donde más adelantamientos se vivieron, le metió a la moto a Aldeguer, que no tuvo más remedio que abrirse un poco para evitar irse al suelo. Pero el murciano contraatacó dos curvas más adelante y a punto estuvo de consolidar el adelantamiento, pero le faltaron unos pocos milímetros, teniéndose que conformar con la segunda plaza.

«Me he sorprendido a mí mismo del ritmo que he logrado durante gran parte de la carrera. Me queda un sabor agridulce y vamos a trabajar para tratar de mejorar un poco más y ya veremos qué pasa mañana -hoy para el lector-, pero la Aprilia está haciendo un gran trabajo», dijo un esperanzado Aldeguer ante el gran premio (9:00 horas, DAZN).