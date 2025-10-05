Fermín Aldeguer hace historia al ganar en Indonesia con Acosta segundo

Con 20 años y 183 días, el murciano Fermín Aldeguer hizo historia en el Gran Premio de Indonesia. En primer lugar, alcanzó su primera victoria en MotoGP en el año de su debut, convirtiéndose en el segundo más joven en hacerlo tras Marc Márquez. Y, además, dio al motociclismo murciano el primer éxito en la categoría reina. Después de quedarse con la miel en los labios el sábado en la carrera al sprint, donde perdió el triunfo por 157 milésimas frente a Marco Bezzecchi, llegó ese momento de gloria que había soñado desde que era niño. Pero ese triunfo vino acompañado de un doblete porque Pedro Acosta, también en una carrera fantástica en la que pasó de ser cuarto a segundo a dos vueltas del final, acabó segundo.

Partiendo desde la segundo línea de parrilla de salida, Pedro Acosta realizó una excelente salida y fue el mejor en la primera frenada, situándose líder de la carrera mientras que Fermín Aldeguer se instalaba tercero a rueda de Luca Marini. Por detrás se vivió un momento clave. Marco Bezzecchi, el ganador de la carrera al sprint y autor de la pole, se pasó en la frenada de su Aprilia y se llevó por delante al campeón del mundo, Marc Márquez.

El mazarronero mantuvo sin problemas el liderato mientras que Aldeguer, en la cuarta vuelta, superó a Marini para situarse a su rebufo. De nuevo se daba una situación histórica, con dos murcianos en la primera y segunda plaza mientras que el grupo de cabeza se quedaba con cuatro componentes y el resto de pilotos se quedaban cortados.

Aldeguer se escapa

El acoso de Aldeguer a Acosta acabó con un adelantamiento del piloto de La Ñora en la séptima vuelta, pero una después, en la recta de final de meta, el de Mazarrón lo volvió a intentar, aunque no lo consiguió. Perdió en esa maniobra unos metros Acosta y lo aprovechó Aldeguer para abrir un ligero hueco, pero con tantas vueltas por delante, aún quedaba mucho, sobre todo porque los neumáticos, por la alta temperatura, iban a jugar un papel determinante. Pero ya nadie vio a Aldeguer salvo en el parque cerrado al final de carrera.

Aldeguer tenía mejor ritmo y logró abrir una brecha de un segundo sobre un Acosta que mantenía a raya a Luca Marini. Pero no tardó el de La Ñora en llevar la diferencia hasta los tres segundos rodando un segundo más rápido por vuelta que sus perseguidores. Se encontraba en una situación ideal para asaltar su primera victoria en MotoGP en el año de su debut en la categoría. Con la pista limpia, rodando en solitario, mantener la concentración era la clave, al margen de conservar los neumáticos, que en ese escenario es más sencillo.

Pedro Acosta, durante el Gran Premio de Indonesia / ADI WEDA/Efe

Quien sí empezó a tener problemas fue Acosta, quien entró en una lucha cuerpo a cuerpo con Marini que incluso ralentizó un poco más el grupo perseguidor y provocó que se unieran al mismo Álex Rin, Álex Márquez y Fabio Quartararo. En cualquier caso, el mazarronero mantenía con uñas y dientes la segunda plaza, pero la llegada de nuevos protagonistas dejaba la lucha por el podio más abierta.

Mientras Aldeguer seguía luchando contra el crono cabalgando en solitario hacia su primera victoria y novena en el Mundial -las otras ocho las logró en Moto2-, Acosta resistía el acoso del catalán Álex Rin, pero Álex Márquez ya era cuarto. ‘El Tiburón’ logró incluso abrir ligera brecha, pero un pequeño error provocó que a siete vueltas del final, Rin le superara, teniendo que volver a remar contracorriente para recuperar la segunda plaza, sobre todo porque pegado a su rueda estaba el menor de los Márquez cuando llegaban noticias de que el campeón del mundo tenía una fractura en el brazo derecho.

El ataque de Álex Márquez se consumó a cinco vueltas del final, desplazando el catalán de los puestos de podio por primera vez en la carrera a un Pedro Acosta que no tiró la toalla. Y unas curvas después, el segundo clasificado del campeonato dio buena cuenta a Rin, al que el murciano volvía a tener en su punto de mira y al que superó para recuperar la tercera plaza antes de acabar ese giro mientras que la ventaja de Aldeguer se iba ya a los casi diez segundos.

A tres vueltas del final, Acosta puso en jaque a Álex Márquez, al que adelantó para volver a ser segundo, pareciendo que sería el definitivo porque el catalán no pudo seguir su ritmo y abrió un ligero hueco que podría ser determinante. Y así fue porque terminó en el podio a lado de Fermín Aldeguer, el gran protagonista de una jornada que quedará grabada mucho tiempo en la historia del deporte regional.

Aldeguer: "No me creo lo que he logrado"

Al final de la carrera, Fermín Aldeguer, que no pudo descochar el cava en el podio porque en Indonesia la edad mínima para poder beber alcohol está en 21 años, emocionado, dijo que “no me creo lo que he logrado. Estoy súper feliz. Tengo muchas palabras de agradecimiento a toda mi gente, mi familia, Ducati, todo el equipo Gresini. Para ser rookie estamos haciendo un trabajo increíble. Ya sabíamos incluso antes de esta carrera que teníamos ese potencial y tenemos que continuar así. Esto no es para relajarse, hay sed de más y tenemos que seguir así”.

Acosta: "No estamos tan lejos como a principios de año"

Pedro Acosta, por su parte, explicó que “sabemos que a nuestra moto le cuesta. Hemos ido super lentos todo el fin de semana en el T2 y ellos marcaban ahí la diferencia. Tenemos que estar contentos por eso, siempre en el podio. Llevábamos ya muchas carreras en las que tenemos buen ritmo y buen potencial, quizás no para la victoria, pero sí para estar constantemente en el podio. Gracias a KTM, a mi jefe de mecánicos, a Dani (Pedrosa) y Pol. Tenemos que mejorar pero no estamos tan lejos como a principios de año”.