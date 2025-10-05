El cuarentón UCAM abre el telón de un curso de muchos cambios: seis claves de la temporada

El cuarentón UCAM Murcia CB inicia su vigésimo octava temporada en la Liga Endesa, en la que debutó en 1990, recibiendo esta tarde al MoraBanc Andorra (18:00 horas, DAZN). Se levanta el telón a un curso en la máxima categoría del baloncesto español de muchos cambios en el seno del equipo. Ya no están jugadores que han sido importantes en los éxitos de los últimos años como Rodions Kurucs, Simon Birgander o Nemanja Radovic. Los aficionados se tendrán que ‘enamorar’ ahora de otros protagonistas. Y eso lleva tiempo. Pero el tiempo siempre corre en contra en el deporte profesional. Y el ejemplo está en esa fase previa de la Basketball Champions League donde el equipo de Sito Alonso no logró el objetivo.

Una plantilla de catorce jugadores, un perfil nuevo de ‘cinco’ titular, dos bases novatos en la competición y un ala pívot fichado de urgencia sin experiencia en Europa por la baja de Kaiser Gates. Ese es el perfil del UCAM Murcia 2025-2026, que necesita recuperar las señas de identidad del pasado -defensa, defensa y más defensa- para convertirse de nuevo en una alternativa a los equipos clásicos que suelen jugar la Copa del Rey y los play off en una liga que se presenta muy igualada, donde los detalles, hasta los más mínimos, adquieren una importancia capital.

Dice Sito Alonso que «nuestro equipo es diferente. Tenemos jugadores con una versatilidad distinta a la del año pasado. En algunas posiciones somos más físicos y, sobre todo, tenemos una versatilidad grupal que nos puede hacer peligrosos si conseguimos compaginarla». Y saber gestionar esa versatilidad y profundidad es el reto que tiene un entrenador que no suele utilizar más de diez jugadores en cada partido, un hecho que el curso pasado provocó que el equipo llegara agotado a finales de encuentros que se le escaparon.

Sito Alonso, técnico del UCAM Murcia CB, durante un entrenamiento en el Palacio. / Juan Carlos Caval

Cinco primeras jornadas muy duras

«Nosotros queremos estar en el grupo de esos equipos que puedan molestar a los que, de una forma preestablecida, están acostumbrados a vivir en esa posición tan bonita como es la de jugar una Copa del Rey o un play off de la Liga Endesa», puntualizó el técnico, renovado hasta 2028 antes de arrancar la temporada. Y para lograr ese objetivo, iniciar con buen pie hoy frente al MoraBanc Andorra es determinante porque el equipo tiene un auténtico Tourmalet en las cinco primeras jornadas. De hecho, el UCAM es uno de los que tiene el calendario más complicado de toda la liga en ese tramo inicial, donde tras recibir hoy a los andorranos, afrontará dos visitas consecutivas, a Girona y Tenerife, para después enfrentarse en casa al Baskonia y viajar hasta el Palau para medirse al Barcelona. Es decir, dos rivales de Euroliga y un aspirante a todo en un primer mes de competición donde los universitarios también tendrán el estreno en la Fiba Europe Cup. El UCAM, en cualquier caso, llega a este inicio con una ventaja: ya ha vivido tres partidos de competición. Y ese es un factor que suele marcar los resultados de las primeras jornadas.

El Andorra que se encontrará hoy es un equipo con el sello del técnico Joan Plaza. Mantiene en la plantilla a Chumi Ortega, uno de los dos jugadores murcianos en la categoría esta campaña -el otro es Juan Rubio en el Burgos-, el veterano base Rafa Luz, Shannon Evans y Stan Okoye. Han llegado seis jugadores que pueden elevar el nivel mostrado desde el regreso del club a la categoría. El escolta Aaron Best, que llega de Polonia, el pívot Artem Pustovyi, quien jugó una temporada en el UCAM, el ala pívot Morris Udeze, el también ‘cinco’ Rubén Guerrero, el alero Yves Pons, ex del Girona, y el ‘4’ Justin McKoy, que la campaña pasada promedió 17 puntos en Letonia, son las incorporaciones de los andorranos.

Chumi Ortega antes de un partido de pretemporada con el Morabanc Andorra. / Morabanc Andorra

En pretemporada, el MoraBanc disputó seis partidos, con un doble enfrentamiento ante el Baxi Manresa con un balance de dos victorias. El resto, ante el París y el Barça, ambos de Euroliga, Hiopos Lleida y Joventut de Badalona, los perdieron.

De la Torre, única baja

Sito Alonso solo tendrá que realizar hoy un descarte puesto que el ala pívot Rubén López de la Torre sigue de baja. El madrileño sufrió microrrotura en el gemelo interno de la pierna derecha hace más de quince días, por lo que su regreso está previsto para el próximo sábado en Girona.

Las seis claves de la temporada