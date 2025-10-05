Chris Martínez le da la primera victoria visitante al Águilas

Con un gol marcado por Chris Martínez, al materializar un penalti pitado sobre él mismo en el primer minuto de partido, le bastó al Águilas FC para sumar la primera victoria de la temporada como visitante. Tres puntos sumados en Almería que sirven para estar al acecho de los primeros clasificados, aunque para lograrlos los de Adrián Hernández tuvieron que realizar un partido en el que fueron más prácticos que superiores a su rival.

Una cita que efectivamente estuvo marcada por el tempranero gol de penalti de Chris Martínez, quien tras sacar el mismo de centro para dar comienzo al partido, recibió un lanzamiento largo dentro del área, cayendo entre los dos centrales, jugada que el colegiado interpretó como penalti, que lanzó y marcó el propio Chris Martínez. A partir del gol y con la mínima ventaja que le daba el marcador, a los visitantes con controlar el partido, balón y los tiempos del partido les servía para que los minutos corrieran en su favor. Incluso pudieron ampliar la ventaja en una jugada de Kevin Manzano. Los locales apenas inquietaron al portero Salcedo.

Tanto en el primer acto como en el segundo, el control del partido les daba a los de Adrián Hernández para sumar la victoria, puesto que los locales no llegaban a las inmediaciones del área de Salcedo; tan solo llegaban a lograr centros al área a los que se imponía Salcedo. Los de Hernández no sufrían y, con un control absoluto sobre la situación, le permitían salidas rápidas por las bandas, llegando al área local, pero sin llegar a poner en apuros al portero Jesús. Una situación cómoda para los visitantes que solo se perturbó en los últimos minutos que se volcaron sobre el área de Salcedo y, aunque dispusieron de ocasiones claras, el resultado tan corto creaba la incertidumbre en esas aproximaciones. La única que realmente pudo poner en apuros al cancerbero visitante fue en un remate de Iker Burgos que se estrelló en el larguero en el tiempo añadido. Logrando la primera victoria como visitante, balsámica después de la derrota de la pasada jornada en El Rubial ante el Extremadura.

Ficha técnica

Almería B: Jesús, Martins, Miguel, Pedro Fidel, Alberto (Álex Torres, 78), Romera (Joan Gázquez, 68), Josema, Nico (Iker Burgos, 68), Taufek (Marques, 62), Houssam (Asirón, 78), Marciano.

Águilas FC: Salcedo, Johan Terranova, Uri, Ebuka, Ángel López (Espinosa, 73), Mario Abenza, Keita, Aitor (José Más, 46), Kevin Manzano (Javi Pedrosa, 80), Pipo (Serh Vega, 63), Chris Martínez (Fer Martínez, 63).

Gol: 0-1. Min. 2: Chris Martínez.

Árbitro: José Manuel López (valenciano). Amonestó a los locales Alberto, Operé, Juan Asirón y Marqués; y a los visitantes Ángel López, Pipo, Mario Abenza, Uri y José Más.

Campo: Estadio Anexo UD Almería Stadium. 200 espectadores, 50 de ellos aguileños.