El Alhama ElPozo gana y se coloca en la zona tranquila

El Alhama ElPozo logró este domingo la segunda victoria de la temporada tras vencer al Deportivo de La Coruña por 3 goles a 1. Las alhameñas, que realizaron un gran partido, fueron las justas vencedoras e incluso se puede considerar corto el tanteo que reflejó el marcador al final del os noventa minutos. Este triunfo sitúa a las de Jovi García en la zona noble de la clasificación, poniendo tierra de por medio con los lugares de descenso.

Segundo escenario diferente de la temporada como local para el Alhama ElPozo, quien tuvo que jugar en las instalaciones de Pinatar Arena por la resiembra del césped del estadio Artés Carrasco. Eso no detendría a las alhameñas de defender su localía, con una actitud ofensiva durante todo el partido.

Nada mas sonar el pitido inicial, las locales salieron en tromba. Se volcaron sobre la meta del cuadro gallego y, fruto de ese dominio y mejor juego, llegó el primer gol. Robó Yiyi y Gestera desde fuera del área conectó un gran disparo para lojar el cuero en las mallas del conjunto rival. No había podido empezar mejor la cosa para el cuadro de la Región.

Las visitantes no reaccionaron tras el gol encajado y no se acercaban al área alhameña. Además de adelantarse, las locales mantuvieron el control del juego, marcaron los tiempos y pudieron ampliar la renta.

Dominio total

El sistema táctico del equipo alhameño estaba dando sus frutos. En la pizarra también estaba dominando el Alhama. Buenas penetraciones por las bandas con balones al área y sensación de que podía llegar el segundo en cualquier momento. Y así ocurrió.

En el minuto cuarenta y uno, una buena internada por la derecha terminó con un centro al segundo palo. Allí apareció la canaria del Alhama, Astrid, quien hizo el segundo de cabeza. Muy merecido el segundo gol que mostraba muy a las claras quien era el mejor equipo sobre el perfecto terreno de juego pinatarense.

Con esa ventaja se llegó al descanso. El Alhama había hecho la mejor primera parte de la temporada. La tónica siguió siendo la misma tras el descanso y el Alhama ElPozo se gustaba. Las bandas eras auténticas balas y así llegó el tercer tanto.

Tras una gran jugada, Gestera conectó con Astrid y esta encontró atrás a Belén, que remató con certeza. Muy buena jugada con final inmejorable para el 3 a 0 que reflejaba el absoluto dominio local.

No obstante, ese dominio provocó que las alhameñas bajaran el ritmo, circunstancia que aprovechó el Deportivo para acercarse con peligro. Buena jugada de Ainhoa culminada por Monteagudo, quien logró acortar distancias. Poco después, Yiyi pudo ampliar la ventaja, pero no acertó en el uno contra uno.

Las visitantes se mostraron impotentes para acercarse algo más en el marcador ya que las alhameñas estuvieron colosales en defensa. Esta victoria coloca a las de Jovi García como octavas en la clasificación. Partido muy completo del Alhama ElPozo, que jugará el próximo sábado a las 16.30 horas en la Ciudad Deportiva Dani Jarque frente al Espanyol.

Ficha técnica

ALHAMA ELPOZO: Elena, Nuria, Coco, Yiyi (Vega, 90), Raquel Pinel (Mariana, 82), Astrid, Anita, Gestera (Estefa, 82), Encarni (Yannel,75) Belén (Alba, 90) y Carla.

DEPORTIVO ABANCA: Yohana, Vera (Artero, 46), Paula (Bárbara, 76), Eva Dios (Henar, 46), Olaya (Millene, 46), Monteagudo (Lucia,76), Ainhoa, Marisa, Elena, Barth y Paula Novo.

GOLES: 1-0. Min. 15: Gestera. 2-0. Min. 41: Astrid. 3-0. Min. 58: Belén. 3-1. Min. 75: Monteagudo.

ÁRBITRA: Andrea Fírvida. Amonestó a las locales, Carla, Anita y Gestera, además de la visitante Elena.

ESTADIO: Pinatar Arena ante unas 400 personas.