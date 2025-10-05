El Alhama ElPozo busca en Pinatar Arena su segunda victoria seguida

Este mediodía, a las doce (DAZN), en Pinatar Arena y no en el Artés Carrasco de Lorca, el escenario habitual esta temporada de los partidos, el Alhama ElPozo se mide al Deportivo de La Coruña con la intención de sumar la segunda victoria de la temporada tras haber logrado la primera la pasada jornada ante el Dux Logroño. Las alhameñas tienen que desplazarse hasta San Pedro del Pinatar porque el césped del estadio lorquino está resembrado.

Llama la atención que la colegiada designada sea la gallega de Santiago de Compostela afincada profesionalmente en Zaragoza Andrea Fírvida, suboficial del ejercito del aire en excedencia.

El Deportivo y el Alhama están empatados a casi todo. Han ganado un partido, han empatado otro y han perdido dos. Tan solo en los goles encajados, las visitantes mejoran a las locales: siete por quince. Marcados llevan tres las gallegas y cinco las alhameñas.

Es baja la capitana Judith en el Alhama El Pozo por lesión. Un equipo que busca establecerse en el medio de la tabla para no sufrir sobresaltos. No es descabellado que el segundo triunfo del presente curso suba al casillero de las alhameñas dado el similar potencial entre ambos equipos.

Para que sus aficionados acudan a este nuevo emplazamiento desde el club presidido por Antonio García se puso a disposición de sus abonados la posibilidad de viajar de forma gratuita en autobús desde Alhama.

El once que saltará al verde en Pinatar Arena bien podría ser el mismo que el técnico murciano dispuso hace seis días y que fue el formado por Elena de Toro en la portería; Alba Santamaría, Nuria Martínez, Yannel Correa y Astrid Álvarez en la defensa; Aldrith Quintero, Ana Velázquez y Marta Gestera en el centro del campo; y Belén Martínez, Yaiza Relea ‘Yiyi’ y Raquel Pinel en la delantera.