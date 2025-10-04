Las previas de los equipos de la Región de Segunda RFEF

La Deportiva Minera quiere lamerse las heridas en Linarejos

La Deportiva Minera afronta este domingo (12:00 horas, televisado por Football Club) el partido más exigente de lo que va de curso. El conjunto cartagenero viaja hasta el estadio de Linarejos para medirse al Linares Deportivo en un duelo de alto voltaje correspondiente a la quinta jornada de la Segunda Federación. Es el choque más exigente porque llega apenas unos días después del duro varapalo sufrido en la Copa Federación, donde los de Checa quedaron apeados en la tanda de penaltis frente al Orihuela, un desenlace que les ha privado de participar en el sorteo de la Copa del Rey y, con ello, de la posibilidad de medirse a un Primera División. Se junta un golpe moral y un esfuerzo físico considerable.

El mazazo copero obliga al cuadro de Llano del Beal a un cambio de mentalidad inmediato. El técnico Checa quiso poner en valor el gran partido que realizó su equipo pese a la eliminación copera para mantener la excelente dinámica con la que arrancó el campeonato y que ese tropiezo no altere el buen rumbo que lleva hasta el momento. La Minera llega a la cita instalada en la segunda posición de la tabla tras sumar diez puntos de doce posibles en las cuatro primeras jornadas, con un balance de tres victorias y un empate que han confirmado el potencial del bloque.

El calendario, sin embargo, no concede tregua. Linarejos es uno de los escenarios más complicados de la categoría y guarda un recuerdo amargo para la parroquia minera: la pasada campaña, en este mismo escenario, una derrota por 2-0 precipitó la destitución del entonces técnico Popi. Ahora, el equipo viaja con un espíritu muy distinto, reforzado por su buen arranque y con la convicción de que el objetivo del ascenso no es una quimera, sino una meta realista a la que aspiran con argumentos deportivos.

La principal incógnita que planea sobre la expedición cartagenera es el estado físico de los jugadores tras el esfuerzo extra del miércoles. El duelo copero frente al Orihula se prolongó hasta los 120 minutos y concluyó con una exigente tanda de penaltis, lo que ha dejado la sensación de cierto desgaste en la plantilla. Checa confía en la capacidad de recuperación de sus futbolistas, pero es consciente de que un escenario como Linarejos exige la máxima intensidad durante los noventa minutos.

Enfrente estará un Linares Deportivo que ocupa la séptima plaza con seis puntos en su casillero. Los azulillos se mantienen invictos, aunque con un balance discreto: un solo triunfo acompañado de tres empates. Aun así, el bloque linarense se hace fuerte en casa, donde la presión de su afición y las dimensiones del campo convierten cada partido en un examen de altura para los visitantes.

El duelo se presenta, por tanto, como una prueba de madurez para la Minera. De puntuar en Linarejos, el conjunto rojillo confirmaría que su buen inicio no es fruto de la casualidad, sino el reflejo de un equipo sólido, competitivo y con la determinación suficiente para luchar por estar en la zona alta. Más allá del resultado, el encuentro servirá también como termómetro para medir la capacidad del equipo de sobreponerse a los contratiempos, tanto físicos como emocionales, ya que es el primer duelo tras una decepción.

En principio no hay bajas, ya que el único jugador que se marchó tocado fue Roberto Alarcón y estará disponible. No se esperan grandes cambios en la alineación.

El Yeclano busca en Chapín un triunfo que le devuelva la confianza

El Yeclano Deportivo tiene este domingo (18.00 horas, televisado por WebDirecto) una salida exigente al estadio Chapín, donde se medirá al Xerez Deporitvo en un partido con mucho en juego para ambos. Los de Iván Martínez, que todavía no han terminado de arrancar en su regreso a Segunda Federación, quieren reencontrarse con la victoria y dar un paso al frente en la clasificación ante un rival que atraviesa un momento crítico.

El conjunto azulgrana, recién descendido de Primera RFEF, suma 4 puntos en las cuatro primeras jornadas y ocupa la duodécima posición, justo en el límite que separa el play-out de los puestos de permanencia. De momento, el balance es corto para las aspiraciones del equipo del Altiplano, que busca consolidarse cuanto antes entre los candidatos al ascenso.

El pasado fin de semana, en La Constitución, los de Iván Martínez no pasaron del empate a cero ante el Lorca Deportiva. Un choque que no dejó un buen sabor de boca a la afición y que hace que este partido suba en importancia.

Enfrente estará un Xerez Deportivo que vive una situación aún más complicada. Los jerezanos no conocen la victoria tras las cuatro primeras jornadas y, con solo 2 puntos, ocupan la penúltima posición de la tabla, igualados con el colista Atlético Antoniano. El equipo dirigido por Antonio Fernández ha igualado su peor arranque histórico en la categoría y llega con urgencias, además de ser el conjunto más goleado del Grupo 4 con siete tantos encajados, los mismos que el filial del Almería.

El duelo en Chapín se presenta, por tanto, con mucho en juego. El Yeclano Deportivo tratará de aprovechar la ansiedad de un Xerez necesitado para sumar tres puntos que le permitan mirar hacia arriba y recuperar sensaciones. Un triunfo en tierras andaluzas supondría un impulso significativo para los del Altiplano en este arranque irregular de campeonato.

Difícil salida para el Lorca Deportiva, que necesita reaccionar

Este mediodía, a las doce con arbitraje del cacereño Gargantilla Fernández, el Lorca Deportiva va a intentar el mas difícil todavía; buscar la primera victoria en el estadio Colombino ante el Recreativo de Huelva, uno de los gallitos del grupo. Es la segunda salida consecutiva del conjunto lorquino que deberá jugar con la segunda equipación.

Los lorquinistas solo llevan dos puntos merced a dos igualadas que le han llevado a ser terceros por la cola. Y lo que es peor, solo han marcado dos goles, uno de ellos de penalti y han encajado cuatro. Los onubenses son quintos, con siete puntos tras dos victorias, un empate y una derrota. El Lorca viene de empatar en Yecla y los locales empataron en su campo ante el Linares.

En el Recre está jugando de titular el meta natural del barrio lorquino de San Cristóbal, Jero Lario.

Por su parte, el técnico Sebas López no puede contar con Álex Peque y Juan Hernandez, ambos por lesión, además del sancionado Galiano.

Lo normal es que Ernestas siga en la meta, la defensa de cuatro estaría compuesta por Soler, Saturday, Tafalla y Morros. En la parcela ancha, Sergi, Willy, Gabri López y Acevedo mientras que Alvaro Martínez, seria el enganche y Naranjo en punta.

El UCAM Murcia, sin miedo ante el líder

El UCAM Murcia vuelve a tener una prueba de fuego para intentar salir de la mala dinámica. El cuadro universitario no termina de despegar, habiendo sumado un nuevo empate en su último encuentro ante el Antoniano, y sigue sin conseguir su segundo triunfo de la temporada. Hoy le toca medirse al actual líder de la competición, el Extremadura. El encuentro se podrá seguir a través de Web Directo, a partir de las 12:00 horas.

“Se perdió el primer partido y los 3 siguientes no hemos perdido, aunque me gustaría llevar algún punto más. Sabemos que la distancia con Extremadura es considerable, porque no ha perdido ningún partido, pero estamos cerca del segundo y del tercero. Cuanto antes tenemos que sumar de 3, pero no vamos a ir con esa presión”, mencionó Germán Crespo.

Para el encuentro de hoy, el técnico cuenta con todos sus jugadores, por lo que saltará con su once habitual. Ackermann en portería, José Ruíz y Yeremy, que lo recupera después de su partido de sanción, en los laterales. Fer Román y Javi Ramírez en el centro de la zaga. En el centro del campo estarán Urcelay, Ñito y Juanma Bravo. En el ataque, Alvarito y Julito correrán las bandas, y Aquino estará en la punta.

El rival del UCAM Murcia, el Extremadura, es el actual líder de la categoría, habiendo ganado en todos sus encuentros. Va a ser un partido complicado para un conjunto universitario que todavía no ha terminado de despuntar. Germán Crespo y los suyos han preparado el duelo, y esperan volverse al BeSoccer La Condomina con los 3 puntos bajo el brazo.

El Águilas visita al Almería B sin Antonio Sánchez ni Javi Pedrosa

El Águilas visita el anexo de los Juegos del Mediterráneo para enfrentarse a las 12 al Almería B, con la intención se corregir la derrota de la pasada semana ante el Extremadura, para la cita Adrián Hernández no puede contar con el central Antonio Sánchez ni con el extremo Javi Pedrosa. En el equipo inicial habrá varios cambios con respecto a la pasada semana, puesto que el propio entrenador ya ha avisado que los méritos van a tener peso en el equipo.