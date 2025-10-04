José Antonio Agüera y Raquel Veintimilla se alzan con la edición 2025 de la '90K Camino de la Cruz'

Más de dos mil corredores se dan cita hoy en Caravaca, para participar en la edición 2025 de la '90K Camino a Caravaca. El cartagenero José Antonio Agüera se alzaba con la prueba reina de la 90 K, que partió a las 6 de la mañana, desde la plaza del Cardenal Belluga de la capital murciana. El corredor del CD Runtriton Cartagena paró el crono en 6:55:17. En segundo lugar quedaba Raúl Peñalver del Comemillas (7:32:46), completando el pódium José Manuel Martínez.

Raquel Veintimilla de La Grupeta / Enrique Soler

En féminas, la victoria ha sido para Raquel Veintimilla de La Grupeta, que ha invertido un tiempo de 8:48:51.

Ganadores de la maratón

En la maratón, que partió desde la población de Mula, a las 10 de la mañana, la victoria ha sido para José Tomás del Cerro de los Rajos Runners pasando por la línea de meta, situada en la plaza del Arco de Caravaca, en 2:52:42. La segunda posición ha sido para Alberto Plazas del CA Las Torres de Cotillas (2:59:18), mientras que la tercera plaza ha sido para Joaquín Almela de Rajaos Runner (2:59:46).

José Tomás del Cerro de los Rajos Runners / Enrique Soler

En féminas, la victoria ha sido para Mariló Sanz del Benicassim Sky Runners que pasó por meta en 3:22:36, seguida de Inma Lorena del CA Nogalte-Hogar Puerto Lumbreras (3:24:40), mientras que la tercera plaza ha sido para Inmaculada Pagán del CA Alumbres Sport (3:44:11).

Mariló Sanz del Benicassim Sky Runners / Enrique Soler

La tercera prueba, una media maratón, partirá a las 17 horas, desde la población de Bullas.