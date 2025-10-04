El Jimbee no quiere despistarse ante el colista

El exceso de confianza es el principal peligro que tiene el Jimbee Cartagena en el partido de hoy. Se mide a las 20:00 (televisado por La Liga Plus) al Alzira, un recién ascendido en un choque en el que la lógica dictamina que los tres puntos se tienen que quedar en el Palacio de los Deportes de Cartagena.

En ese aspecto, el cuadro rojiblanco tiene en Duda, su técnico, el principal valor. El entrenador hispano brasileño siempre que llega un duelo así intenta ser muy insistente con su plantilla en que está prohibido el exceso de confianza, porque si esto aparece, las opciones de que el equipo pinche aumentarían exponencialmente.

El inicio de campaña del Jimbee Cartagena invita a ser muy optimista. El curso pasado no tuvo buen inicio de liga y era complicado pensar que el equipo fuera a revalidar el título, como así ocurrió. Ahora todos apuestan por el cuadro portuario como el máximo favorito para volver a levantar el trofeo de campeón de liga. Este pensamiento generalizado se lo ha ganado a pulso el cuadro cartagenero que últimamente cuenta sus partidos por goleadas (8-2 a Ribera Navarra, 5-1 a Peñíscola y 1-6 a Córdoba Patrimonio) y llega a este duelo ante un recién ascendido cargado de moral.

Enfrente está el Alzira de Cristian Povea, ala sevillano cedido por el Jimbee Cartagena en el verano, semanas después de anunciarse su fichaje por el club portuario. Un movimiento sorprendente cuando se anunció, pero cargado de lógica por el exceso de jugadores que había. Eso sí, la lesión de Renato, que posteriormente se solventó con el refuerzo de Juninho, sí que hizo que se alzaran voces recordando este movimiento. El rival de hoy llega al choque sin saber lo que es puntuar en liga. Hasta el momento, sus cuatro partidos los cuenta por derrotas. En su campo se lo ha puesto difícil ante ElPozo y Barça, aunque finalmente se impuso la lógica, pero lo cierto es que lejos de su pabellón ha perdido ante O Parrulo y Osasuna Magna y no fue capaz de plantarles cara.

Este va a ser el quinto enfrentamiento entre ambos conjuntos. Hasta el momento, como visitante, el Jimbee ha solventado los tres duelos que ha tenido ante el Alzira. Dos de ellos fueron en Copa del Rey y otro en liga. Pero en el choque más reciente, en el Palacio de los Deportes, el Alzira sacó un valioso punto al empatar 3-3. Un aviso de lo que puede ocurrir hoy si el bicampeón de liga no pone los cinco sentidos en el encuentro.

En cuanto a la enfermería, hay varias bajas que van a obligar a Duda a reducir su rotación. A las ausencias ya sabidas de Renato y Cortés, el técnico de Florianópolis tampoco podrá usar ni a Pablo Ramírez ni a Jesús Izquierdo, que han sufrido un percance esta semana. Bajo palos se espera el regreso de Chemi, tras tener Chispi su oportunidad en el anterior partido. Un choque debe ganar el Jimbee para mantener el primer puesto de la clasificación y que, pese a estos problemas, siga siendo claro favorito.