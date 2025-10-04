El Jimbee Cartagena aplasta al Alzira

El Jimbee Cartagena se llevó el duelo ante el Alzira (6-3). El cuadro cartagenero empezó con un 0-2 en contra, , pero rápidamente le dio la vuelta y se marchó a vestuarios con ventaja de dos goles (4-2). El segundo tiempo empezó regular para los de Duda, pero cuando el Alzira volvió a acercarse, dieron un pase hacia delante. Al final, Jimbee Cartagena se llevó el gato al agua con una victoria contundente ante los valencianos que le permite seguir liderando la clasificación junto al Palma.

El Jimbee Cartagena estaba obligado a ganar, ya que sus rivales de arriba habían logrado sumar los tres puntos en sus respectivos encuentros. Los cartageneros contaban con el factor cancha frente al colista en el reencuentro con su afición. Enfrente estaba el Alzira, un recién ascendido que llegaba con ganas de conquistar Cartagena.

La cosa no empezó bien para los cartageneros, ya que el Alzira empezó asestando dos duros golpes. Primero el gol de Rubi de tacón, que adelantó a los valencianos. Acto seguido y gracias a un regalo de Mellado, que perdió el esférico en su campo, Yunii consiguió hacer el segundo tanto de la noche.

El Jimbee Cartagena no se quedó de brazos cruzados e intentó revertir la situación, lográndolo con éxito. Duda acertó en trabajar las jugadas a balón parado, ya que los dos goles de los cartageneros llegaron tras un saque de banda. Primero fue Mellado quien estrenó el marcador para los locales, y después Gon Castejón puso las tablas.

La cosa no se iba a quedar así y el Jimbee Cartagena no tuvo piedad con el Alzira. Nuevamente, por partida doble, los locales le dieron la vuelta a la tortilla. Gon Castejón volvió a anotar, también tras una jugada a balón parado. Luego llegó la jugada de la noche, protagonizada por Ossamamusa, que tiró un caño a un jugador rival y definió por encima del meta alzireño. Tras la remontada del Jimbee Cartagena antes del descanso, ambos equipos se retiraron al túnel de vestuarios para preparar los segundos y últimos 20 minutos.

El segundo tiempo comenzó con un Alzira muy enchufado, con ganas de anotar rápido y volver a meterse en el encuentro. El Jimbee Cartagena saltó más despistado, confiado después de haber logrado la remontada antes del descanso. Duda tenía que hacer algo rápido para evitar que se le complicase el partido.

Si Jimbee Cartagena se pensaba que el segundo tiempo iba a ser fácil, estaba equivocado. Los alzireños estaban calcando el comienzo del partido, siendo llegadores y logrando recortar distancias a las primeras de cambio. Darrieer tuvo su oportunidad con un lanzamiento de falta directa y no falló, mandando el cuero al fondo de la red (4-3).

Esas cuatro faltas del Alzira y la necesidad de tener que ser agresivos para intentar robar algún balón, pasaron factura. Los valencianos cometieron la quinta acción y el colegiado señaló el lanzamiento desde el doble penalti. Motta fue el encargado de chutar y no falló (5-3). El Jimbee Cartagena volvía a respirar tranquilo, después de ponerse con la ventaja de dos goles.

Al borde del final del partido, el Jimbee Cartagena puso el broche final a la noche. Ossamamusa apareció de nuevo para firmar un doblete y poner el 6-3 definitivo en el marcador. El encuentro llegó a su final con los cartageneros sumando otro triunfo.

Ficha técnica

JImbee Cartagena: Chispi, Juninho, Gon Castejón, Tomaz y Ossamamusa-cinco inicial-; también jugaron: Waltinho, Mellado, Motta, Darío y Carlos

Alzira: Lluch, Rubi, Lechero, Cola y Cristian-cinco inicial-; también jugaron: Quixeré, Ibarra, Pablo García, Ivi, Darrieer, Yuni, Dickson, Arechaga.

Goles: 0-1.Min. 2: Rubi. 0-2.Min. 4: Yuni. 1-2.Min. 7: Mellado. 2-2.Min. 8: Gon Castejón. 3-2.Min. 13: Gon Castejón. 4-2.Min. 14: Ossamamusa. 4-3.Min. 23: Darrierr. 5-3.Min. 31: Motta. 6-3.Min. 37: Ossamamusa.

Árbitro: Héctor Vilas y Javier Menéndez. Tarjeta amarilla para el visitante Rubi.

Pabellón: Palacio de los Deportes de Cartagena.