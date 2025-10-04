Javi Rey avisa de un Tarazona «valiente» y «con armas»

La «dolorosa derrota» en Sanlúcar de Barrameda -así la volvió a definir Javi Rey en rueda de prensa- parece haberse convertido en un punto de inflexión en el seno del Fútbol Club Cartagena. Lo demostró el técnico en la previa del choque frente al Tarazona de este domingo (18.15 horas), repasando la actuación del equipo y las consecuencias de ese partido. El entrenador gallego no pone excusas, admite lso errores y se aferra a la fortaleza del Cartagonova para recuperar la senda de la victoria.

Ya en la primera respuesta de Javi Rey se pudo entender el mensaje del vestuario durante toda la semana. «Tenemos que ganar estabilidad tras la dolorosa derrota del domingo pasado en Sanlúcar», comentó. «Hablamos de las cosas que hicimos mal como parte del proceso de aprendizaje. Las detectamos y trabajamos sobre ellas para que no se vuelvan a repetir», dijo un autocrítico Javi Rey, que cree que el batacazo puede incluso «venir bien» como «toque de atención».

Puso el foco el orensano en el tramo inicial de los partidos, aspecto que dejó sin posibilidades al Cartagena en El Palmar. «Con los goles en el 5 y en el 15 el partido prácticamente se termina», expresó. Esa ‘caraja’ inicial no sólo le costó al equipo los tres puntos frente al Sanluqueño, sino que también significó comenzar perdiendo frente al Atlético Madrileño y al Hércules. «Esos días salió cara, pero no es normal. Remontar en esta categoría es muy complicado», añadió. Ante este escenario repetitivo, Rey admitió deberes. «Tenemos que hacer hincapié en ese aspecto del juego, entrar bien a los partidos y no encajar», deseó.

Además de ese mal inicio, otro de los errores estuvo en el balón parado. El entrenador albinegro es consciente de esa situación y espera mejorarla. «No somos un equipo con envergadura, lo sabemos y trabajamos sobre ello. Después del gol del filial del Atlético corregimos las situaciones de córner. El otro día encajamos de falta lateral y lo estuvimos trabajando. Somos críticos con nosotros mismos y creo que lo vamos a mejorar», zanjó el de Ourense.

Aunque pudo utilizar Rey la excusa del partido intersemanal para justificarse, el entrenador piensa que «eso sería lo fácil». En lugar de ello, Rey se exige un análisis más profundo. «Como club, el Cartagena no puede poner los viajes como excusa. Los futbolistas están acostumbrados, el autobús es espectacular y vamos a los mejores hoteles. No es excusa. Hay que ir más allá porque somos profesionales», expresó.

Para pasar página y «volver a la senda de la victoria», el técnico gallego se aferra al Cartagonova. «Es fundamental mantenernos invictos en el Cartagonova si queremos hacer algo importante. Es importantísimo sumar de tres en casa porque fuera es prácticamente imposible ganar. A pesar de la derrota el equipo está bien y tenemos que volver a ganar con nuestra gente para seguir arriba», manifestó.

Enfrente tendrá al Tarazona, equipo al que Rey «conoce a la perfección» tras compartir grupo durante los dos últimos años. «Ganó en la casa del Sevilla Atlético y eso nos da información y nos pone alerta de la dificultad del partido», dijo. «Es un rival complicado. Con defensa de cinco, pero que no se mete atrás. Todo lo contrario. Son valientes, aprietan bien la pérdida y tiene sus armas en los carrileros o a balón parado», añadió.

Por último, Rey aseguró que tiene «bastante claro» quién formará pareja en el doble pivote, aunque no lo desveló. Con Larrea expulsado, se espera que juegue Pablo de Blasis.«Tenemos que pensar bien qué tipo de partido nos podemos encontrar. También pensamos en la segunda parte, con un partido largo e igualado», comentó. Sí desveló el técnico que Chuca irá convocado, aunque no se espera su participación, y que Fran Vélez se realizará una resonancia por molestias y regresará con el grupo la próxima semana.