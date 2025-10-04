El Hozono Jairis, con Kendra Chery, arranca la temporada ante el Joventut

El Hozono Global Jairis debutará esta tarde en la Liga Femenina Endesa de baloncesto 2025-2026 recibiendo este sábado al Joventut de Badalona persiguiendo su primer triunfo en un campeonato, el cuarto consecutivo en la máxima categoría, que afrontará con el propósito de mejorar el quinto puesto de las dos campañas precedentes, en las que cayó en cuartos de final.

El choque, que comenzará a las siete de la tarde en el pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla, lo disputará el equipo entrenado por Bernat Canut después de haber participado en la Supercopa LF Endesa.

Este torneo se celebró en el Palacio de los Deportes de Huesca y en cuyas semifinales perdió el pasado sábado por 81-59 frente al Casademont Zaragoza, a la postre campeón con su victoria por 79-68 ante el Valencia Basket en la final. Con respecto a esa cita es novedosa en la plantilla del Jairis la presencia de la alero internacional francesa Kendra Chery, fichada para cubrir la vacante propiciada por la lesión de la italiana Marzia Tagliamento, ya operada de la fractura del cuarto metacarpiano de su mano derecha.

Se espera el debut de la gala contra un rival llamado a pelear con las murcianas por estar primero en la Copa de la Reina, torneo que el cuadro alcantarillero disputó por primera vez este año y lo hizo levantando el título, y posteriormente acceder a las eliminatorias por el título liguero.