El Hozono Jairis cae con un triple en el último segundo

Un partido raro como una relación de amor de ahora te quiero, ahora te adoro, ahora te abandono. El Hozono Global Jairis tuvo el partido en el anzuelo, pero una mala jugada en ataque con dos arriba (57-55) y 17 segundos de posesión para las alcantarilleras, se transformó en un amargo veneno, ya que la perdida de Walker dio pie a que un triple cruel sobre la bocina de Lamana diera la victoria al Joventut (57-58) en la primera jornada de la Liga Femenina Endesa.

La foto del partido se puede hacer con lo sucedido en los últimos dos minutos. Un Jairis espeso y siempre a remolque de un Joventut que dominó las pinturas pero que, sin embargo, supo sufrir y esperar su oportunidad. Ese atisbo llegó cuando Ayuso, que no había aparecido en el partido en los 38 minutos anteriores (50-55), que tomó la responsabilidad del equipo. En los dos minutos finales hizo dos entradas a canasta marca de la casa (una con adicional) para llevar a su equipo un parcial de 7-0 y llegar a ese fatídico 57-55. El resto ya lo han leído, una mala elección, un robo en el corazón del ataque del Jairis y una primera victoria que se desvaneció en un canastón, con algo de suerte, de Lamana.

Los inicios fueron los habituales de cualquier partido, intercambio de canastas, defensas todavía no muy bien ajustadas y las pizarras que aún no carburan. Las artistas no habían elegido el material sobre el que construir el partido.

Con eso, el Jairis comenzó a jugar más por fuera que por dentro. Los primeros tres intentos de Vonleh encontraron a una contundente Ebo que desdibujó por completo a la rookie. Sin juego interior, las decanas lo intentaron desde el 6,75, pero el bagaje de 0 de 8 en el primer acto, se convirtió en una pesada losa. Por su parte, el Joventut, sin hacer ruido, sumó poco a poco para firmar una ventaja de ocho puntos a su favor tras acabar el primer cuarto (9-17).

Reacción en el segundo cuarto

En el segundo cuarto, Canut sacó su quinteto más trabajador, más defensivo. Sólo Lou López quedó para dar talento y esculpir la dura piedra que tuvo que empezaron a picar desde la pintura propia. Massey, Walker y Cvitkovic sacaron las herramientas para desconectar a Ebo, que era la dueña de ambas pinturas.

El Jairis dejó a su rival en seis puntos en este cuarto. Así que, cerrado el agujero defensivo, lo siguiente era anotar, y como el estático no iba, mejor correr. Las contras se sucedieron y Lou López supo dar forma al trabajo de talleres de sus compañeras. Con todo lo malo, las locales endosaron un parcial de 9-0 que culminó Cherry con un triple aberrante pero que valió para ser el primero de diez intentos de las alcantarilleras y poner la descanso un esperanzador 24-23 al descanso.

Pero la intensidad defensiva tenía una contrapartida. Lou López y Massey, las mejores albañiles en ataque y defensa, se pusieron con cuatro faltas cuando campeaba un trabajado 26-23 para las chicas de negro. De eso se siguió aprovechando un Joventut, que dominó el rebote en esta fase de partido para responder con un 0-6 (26-29) para volver a capitanear el marcador. El choque iba a arreones y a ese parcial volvió a responder el Jairis, dirigido por un Mataix que se vistió de Ayuso en ocasiones para acercar a las suyas. Con el segundo triple del partido por parte de Prieto, las decanas volvieron a darle la vuelta al luminoso (41-40), pero fue efímero, porque dos rebotes ofensivos seguidos de la Penya cerraron el cuarto con 41-45.

El ultimo cuarto no comenzó nada bien para los intereses del Jairis, que volvió a sufrir un +7 del Joventut (43-50) a falta de 7:09. Todo se ponía en contra. Solo la garra de Ayuso dio esperanzas a un partido que se escapaba. Las actuaciones de la base local pusieron luz a su equipo, pero este no era el partido de las decanas. El triple de Lamana fue la cruel rubrica un mal comienzo de curso.

Ficha técnica

Hozono Global Jairis: Aina Ayuso (10), Alba Prieto (6), Lou López (10), Andrijana Cvitkovic (3), Aaronette Vonleh (4) -inicial-; Txell Alarcón (2), Ángela Mataix (8), Billie Massey (2), Jasmine Walker (7), Kendra Chery (5).

Joventut de Badalona: ELise Ramette (5), Laura Piera (3), Gnere Dembele (10), Ajsa Sivka (9), Nneka Ebo (10) -inicial-; Iris Vennema, Inés Santibáñez, Laia Lamana (9), Laura Howard (8), Rebeca Cotano.

Marcador cada cuarto: 9-17, 24-23 (descanso); 41-45 y 57-58.

Árbitros: García León, Muñoz García y García Santos.

Cancha: Pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla.