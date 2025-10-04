Los Garres se enfrentará a un Primera División en la Copa del Rey

Hubo gesta épica en Los Garres. El combinado verde se integrará en el privilegiado grupo de clubes humildes que se medirán a un equipo de Primera División en Copa del Rey. Los de Mario Martínez remontaron el marcador adverso de la ida ante el Manises y doblegaron a los valencianos con un contundente 4-0 en un partido que se alargó hasta la prórroga. El equipo murciano puede medirse a Sevilla, Betis, Elche, Valencia, Levante o Villarreal.

Los murcianos tardaron en abrir el tanteador tras una primera parte bastante igualada. Elías recogió un gran centro de Enzo para batir de cabeza al meta visitante. El choque se puso más de cara para los locales debido a la roja directa que vio Bonillo en el 60. Con un jugador más, el cuadro local amenazó cada vez más los dominios valencianos.

José Fernández igualó el cómputo global cazando un balón a la media vuelta dentro del área. Los Garres pudo sentenciar el choque con varias aproximaciones. La más clara, a cargo de Elías de nuevo. Ya en tiempo de prórroga, el equipo murciano aprovechó su superioridad para embotellar más al Manises. Paquitas desbordó por la izquierda y centró de maravilla para el posterior remate de Iván López. Luisito culminó el marcador en el minuto final con los valencianos deshechos y sin capacidad de reacción.

Ficha técnica

UD Los Garres: Héctor, Enzo (Samu, minuto 57), Khauan, Elías, Carrillo, Luisito, Ángel Luna (Iván López, minuto 73), Jorge, Douglas, Fran Martínez (Vera, minuto 99), José Fernández (Paquitas, minuto 80).

Manises: Cata, Roser, Cortés, Pau, Lapiedra, Escrivá, Nico, Fuster (Bernal, minuto 63), Bonillo, Christian, Javi Trilles.

GOLES: 1-0 Elías (minuto 42), 2-0 José Fernández (minuto 76), 3-0 Iván López (minuto 96), 4-0 Luisito (minuto 120).

ÁRBITRO: Pedro J. Martínez (colegio manchego). Amarilla a los locales Elías (minuto 17) y Douglas (minuto 23), y al visitante Pau (minuto 95), y roja directa al visitante Bonillo (minuto 60)

ESTADIO: Partido correspondiente a la vuelta de la fase previa de Copa del Rey disputado en el Campo Municipal Las Tejeras, Los Garres, Murcia.