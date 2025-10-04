Los Garres apela a la épica para buscar la remontada y el pase a la Copa

La Copa del Rey siempre ha tenido un magnetismo especial para los modestos. En sus primeras rondas, la ilusión se impone al presupuesto, el corazón suele pesar más que la lógica y, a menudo, los sueños superan a la realidad. La Deportiva Minera la temporada pasada fue otro ejemplo más de una lista interminable. Este sábado, a las 18:00 horas, la Unión Deportiva Los Garres vivirá en Las Tejeras uno de esos partidos que, según lo que ocurra, pasarán a esa lista de choques históricos dentro del fútbol regional. La empresa no es nada sencilla, ya que tiene la obligación de remontar el 2-0 encajado en la ida frente al Manises CF. Los murcianos buscarán dar la vuelta a una eliminatoria que podría situarles, nada menos, frente a un equipo de Primera División en la siguiente ronda.

El choque de ida dejó un sabor amargo para los de Mario Martínez. Tras una primera media hora equilibrada, el Manises se adelantó gracias a un penalti transformado por Christian Escrivà. El gol cambió el guion y obligó a Los Garres a volcarse en ataque, con ocasiones que no encontraron premio. Para colmo, en el descuento del primer tiempo llegó el segundo golpe: Fran Trilles hizo el 2-0 desde los once metros. El marcador final reflejó un castigo demasiado severo para los murcianos, que no se rindieron, pero regresaron a casa con la cuesta empinada.

Ahora, la historia cambia o eso se pretende desde el club blanquiverde. En Las Tejeras, con su gente, el equipo se agarra a la magia copera para intentar lo que parece improbable pero no imposible. Porque la Copa del Rey, a lo largo de los años, ha demostrado que las remontadas son su esencia: partidos locos, giros de guion, héroes inesperados y modestos que se crecen ante la adversidad. Los Garres necesita dos goles para igualar la eliminatoria, tres para dar la vuelta al marcador. La tarea es compleja, pero no inalcanzable. Sí, también hará falta fútbol, pero el cuadro murciano tiene una plantilla hecha para intentar este año el ascenso sí o sí a la Tercera Federación, por lo que puede mirar a la cara al rival que le superó desde el punto de penalti la semana pasada.

El papel de la afición será clave o así lo ven desde el club blanquiverde. El campo se vestirá de gala para empujar a los suyos en un duelo que puede quedar grabado en la memoria del club. Mario Martínez anunció, antes de la eliminatoria, que su equipo iba a ser valiente, con presión alta y ritmo desde el inicio. Ahora, conscientes de que un gol temprano encendería a la grada y metería el miedo en el cuerpo del rival, es fundamental llevar a cabo esa estrategia. La idea está clara: un gol cambia la eliminatoria.

El Manises, por su parte, viaja con una relativa tranquilidad de la renta conseguida. Su plan pasará por protegerse, reducir espacios y esperar el error del rival para marcar un gol que prácticamente sentencie la eliminatoria. Vigilar las transiciones es otra obligación que tiene que tener el cuadro murciano.

La historia del fútbol está llena de tardes que parecían imposibles y terminaron siendo inolvidables. Hoy, en Las Tejeras, Los Garres intentará sumarse a esa lista.