Fermín Aldeguer, segundo en la carrera al sprint del Gran Premio de Indonesia

Fermín Aldeguer concluyó en la segunda posición la carrera al sprint del Gran Premio de Indonesia de MotoGP, donde después de liderar la prueba desde la primera vuelta, a menos de un kilómetro del final se quedó con la miel en los labios al ser superado por el italiano Marco Bezzecchi. El murciano se quedó así sin un triunfo que le habría convertido en el más joven de la historia en triunfar en la categoría reina del Mundial de motociclismo en una cita donde se vivió un hecho histórico, con el del Team Gresini en cabeza y Pedro Acosta, que sufrió una caída que le dejó fuera de combate, en la segunda plaza.

Fermín Aldeguer, en el Gran Premio de Indonesia / ADI WEDA/Efe

Líder desde el inicio

Partiendo desde la segunda posición en la parrilla de salida, Fermín Aldeguer cogió la cabeza de carrera al final de recta de meta aprovechando que Marco Bezzecchi, el más rápido durante todo el fin de semana, cometió un error. Acosta, por su parte, se situaba tercero tras Raúl Fernández, para en la segunda vuelta superar al madrileño. El de La Ñora, que tuvo que abrir la trazada en una curva, mantuvo el liderato de la carrera, con el de Mazarrón a medio segundo, pero en la quinta vuelta perdió la estabilidad en la rueda delantera y se fue al suelo, dejando a Aldeguer como líder destacado con casi dos segundos de ventaja sobre Raúl Fernández.

Bezzecchi, como un rayo

Pero el principal enemigo para Aldeguer era Bezzecchi, que después de rodar en la octava posición, se colocó tercero, tras Raúl Fernández, al que empezó a acosar de forma peligrosa y a recortar tiempo. El murciano recibió un aviso de penalización de ‘long lap’, pero su renta había subido ya a más de dos segundos a seis vueltas del final. No cometer un error y asegurar era la clave. Pero Bezzecchi seguía progresando y rebasaba en una frenada a Raúl Fernández. Una Ducati perseguida por dos Aprilia. Esa era la situación en la batalla de marcas del Mundial de MotoGP.

Aldeguer empezó a bajar el ritmo y Bezzecchi lo mantuvo, lo que provocó que en apenas dos vueltas, la renta del murciano sobre el italiano se redujera a un segundo a cuatro giros para el final. La carrera caminaba hacia un final emocionante, con el box del murciano mordiéndose las uñas, pero Aldeguer volvió a pisar el acelerador para evitar que el piloto del VR46 de Valentino Rossi, que está luchando por ser subcampeón del mundo, le siguiera comiendo terreno. El de La Ñora se enfrentaba a una prueba de esa madurez exprés a la que está sometido en la temporada de su debut en la categoría reina. Entró en la última vuelta con apenas 200 milésimas de segundo sobre el italiano, que en el sector más crítico del circuito de Mandalika logró meterle la moto. Pero Aldeguer no había dicho la última palabra y poco después intentó un adelantamiento que no logró consolidar, quedándose a solo unas milésimas de segundo de convertirse en el piloto más joven de la historia en lograr una victoria en MotoGP.

"No es nada divertido perder la victoria en la última vuelta"

Fermín Aldeguer mostró en el podio sus sentimientos encontrados después de la carrera. Por un lado, estaba "satisfecho porque estoy otra vez en el podio", pero por otro, "perder la victoria en la última vuelta no es nada divertido". Sin embargo, se mostraba optimista de cara a la jornada del domingo: "Vamos a trabajar para tratar de mejorar un poco más y ya veremos mañana, pero la Aprilia está haciendo un gran trabajo". El segundo puesto en Indonesia es el mejor resultado del murciano en una carrera al sprint después de haber sido tercero en dos ocasiones.