ElPozo Murcia castiga a Inter Movistar

ElPozo Murcia se lleva el clásico ante Inter Movistar (5-3). Los murcianos compitieron de tú a tú ante los madrileños, dominando desde el primer minuto. El cuadro de Josan González supo sufir cuando Inter apretó, pero también hizo sufrir a la entidad de Torrejón de Ardoz. Los murcianos le dieron a sus aficionados la victoria que necesitaban, ante un rival histórico.

El Palacio de los Deportes de Murcia se vistió de gala para albergar el clásico del fútbol sala español. ElPozo Murcia e Inter Movistar, dos de los equipos más históricos y laureados de España se veían las caras. No lo hacían en sus mejores momentos, por un lado, ElPozo Murcia que lleva años sin levantar un título, y por otro, Inter el cual no había tenido su mejor comienzo de temporada, no habiendo ganado ningún duelo en 4 jornadas.

ElPozo Murcia saltó al parqué, pintado de azul, con un único objetivo, vencer a Inter Movistar. Además, también querían brindarle a todos los aficionados que se dieron cita en el Palacio, una victoria. Tal y como mencionó Josan González en la rueda de prensa previa, que querían volver a traer las noches mágicas al Palacio de los Deportes de Murcia, con las gradas a rebosar.

Los murcianos saltaron con mucha energía, queriendo dominar desde el primer minuto. Presionando arriba e intentando mantener la posesión de la pelota, sin arriesgar demasiado. Durante los primeros compases, la labor de los guardametas fue destacable. Tanto Jesús Herrero como Edu Sousa lograron blocar las primeras ocasiones de ambos equipos, manteniendo el 0-0 en el marcador.

ElPozo Murcia se iba gustando cada vez más. Ligeiro estaba siendo la sensación cada vez que entraba a pista. Su desparpajo a la hora de driblar a los defensores levantaba al Palacio de los Deportes. No terminaba de tener fortuna en los remates a portería, pero su habilidad a la hora de crear jugadas destacó por encima del resto.

Cuando el partido entró en la recta final del primer tiempo, llegó la jugada polémica. ElPozo Murcia logró abrir el marcador por medio de Adrián Rivera, el cual batió a Jesús Herrero con un latigazo a la escuadra del primer palo. El colegiado, tras revisarlo durante un buen rato, decidió que el gol no subía al marcador, debido a una falta en el comienzo de la jugada. El combinado de Josan González se marchó a vestuarios con el empate y un sabor agrio después del gol anulado.

En el arranque del segundo tiempo, ElPozo Murcia dijo que quería dar un golpe sobre la mesa y empezó a acorralar a los madrileños. El equipo de Josan González estaba siendo bastante superior, siendo dominador de la pelota en todo momento; aunque Inter conseguía llegar a portería, Edu Sousa dejó la puerta bien cerrada.

Esa superioridad se quedó grabada en el marcador, cuando en el minuto 23, Dener hizo el 1-0. Gadeia filtró un balón interior para el brasileño, el cual controló de espaldas, y aprovechando la tímida salida de Jesús Herrero, se dio la vuelta y disparó al palo más largo. Acto seguido, y todavía con el furor del primer tanto, ElPozo Murcia salió a la contra, y Ligeiro, el más listo de la clase, cazó un rebote con la cabeza e hizo el segundo de los murcianos.

En el tramo final del encuentro, Inter Movistar dio la cara y empezó a empujar con más fuerza. Quisieron recortar distancias, pero se toparon con un muro portugués, llamado Edu Sousa. El luso estuvo impecable bajo palos, no dejando pasar ninguna. Los madrileños se iban frustrando cada vez más, y les acabó condenando. Bebe se quedó solo ante Jesús Herrero, y con una buena definición hizo el tercero de los murcianos.

Inter reaccionó en los minutos finales, anotando 3 tantos, por medio de Bartolomé, Paniagua, y Chaguinha. Pero poco les sirvió, ya que Bebe y Adrián Rivera, aprovechando el portero jugador, lograron anotar desde su casa. Dejando el encuentro con un marcador a favor de los murcianos de 5-3.

El encuentro llegó a su final y ElPozo Murcia se acabó llevando el clásico del fútbol sala español. Un partido muy completo de los de Josan González, que supieron sufrir y hacer sufrir a Inter Movistar.