El clásico del fútbol sala vuelve al Palacio de los Deportes de Murcia

Vuelve el clásico del fútbol sala español, uno de los mejores partidos que alberga la competición doméstica, y que trae mucha rivalidad desde hace años. ElPozo Murcia recibe al Inter Movistar en el Palacio de los Deportes de Murcia. Un pabellón que se espera que esté a rebosar por la historia que arrastra este duelo. El encuentro se podrá seguir a través de Teledeporte, a partir de las 13:00 horas.

Los murcianos, que habían dejado algunas dudas en el comienzo, parece que ya han encontrado el camino, y suman 3 triunfos consecutivos. Ahora les toca el verdadero reto, intentar imponerse a un siempre candidato al título, como es el Inter Movistar. Josan González habrá incidido mucho en sus jugadores sobre la importancia de este duelo, no solo por conseguir los 3 puntos, sino por seguir manteniendo la llama de la rivalidad encendida.

Josan González se acordó de los aficionados durante su rueda de prensa previa al clásico frente a Inter Movistar. “Son increíbles, a pesar de llevar años sin poder celebrar un título, y aun así, siguen ahí, y mañana son un pilar fundamental. Nosotros, dentro de nuestro trabajo, también está el volver a ver el Palacio de los Deportes de Murcia con ambiente de gala”, mencionó el técnico cordobés.

“Veo a la gente muy mentalizada. En darlo todo cada día y en cada partido. Eso es lo que nos va a ayudar a ganar el partido. Se trabaja siempre mejor desde las victorias, y estos 9 puntos consecutivos nos dan tranquilidad, pero mañana empieza un partido nuevo que no tiene nada que ver con los anteriores. Va a ser un partido complejo”, añadió Josan González.

“Si nos fijamos solo en los resultados, Inter ha perdido los mismos partidos que ElPozo, uno. Realmente, el problema es que no ha podido amarrar victorias, como la semana pasada que la tenía bastante encarrilada. Pero si miramos su plantilla, sabemos que va a ser un partido complicado. Esperemos que mañana no salgan del bache con nosotros, y que sigamos en nuestra línea, que, si seguimos así en casa, estamos más cerca de conseguir luchar por los títulos”, dijo.

El Inter Movistar, tal y como mencionó Josan González, no llega en su mejor momento. Cierto es que lleva una derrota al igual que el combinado murciano, pero acumula 3 empates, y aún no ha podido sumar los tres puntos. Pero tampoco se puede confiar ElPozo Murcia, ya que los madrileños tienen equipo para competir, y en cualquier momento pueden dar la campanada.

El Inter Movistar sigue siendo uno de los equipos más fuertes de la competición, y hoy intentará demostrarlo en el feudo murciano, aunque los locales, que llegan en una gran dinámica, con 3 victorias consecutivas, no les pondrán las cosas fáciles a los de Torrejón de Ardoz. El Palacio de los Deportes vivirá hoy uno de los mejores partidos de toda la competición, el clásico del fútbol sala español.